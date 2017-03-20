Ростех представил «электронного доктора» для диагностики ССЗ

В рамках конференции БИОТЕХМЕД холдинг Швабе Госкорпорации Ростех представил инновационный комплекс цифрового здравоохранения, проводящий профилактику сердечно-сосудистой системы человека. Разработка автоматически выносит диагноз на основании кардиограммы и автоматически предлагает формат лечения. Технология уже функционирует в 14 регионах РФ и Казахстане. Ростех планирует внедрить систему во всех регионах РФ и СНГ.



В рамках развития Электронного здравоохранения холдинг Швабе Госкорпорации Ростех создал электронную систему мониторинга и аналитики сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из ключевых элементов системы является 12-канальный беспроводной электрокардиограф с автоматической расшифровкой. Данные электрокардиографы в настоящий момент уже установлены в каретах скорой помощи, больницах, поликлиниках и других медучреждениях в 14 регионах РФ и Казахстане.



«Аппарат имеет 500 000 верифицированных электрокардиограмм, на основании которых построена система автоматического анализа и вынесения диагноза с рекомендациями по лечению. Мы являемся пионерами в создании данной технологии. В настоящий момент в Европе только приступили к разработке данной системы, в то время как технология Швабе уже внедрена в 14 регионах РФ и Казахстане. В настоящий момент мы ведём переговоры с Минздравом о внедрении системы по всей России. Данный прибор имеет большой экспортный потенциал, мы уже ведём переговоры с несколькими странами ЕС», – заявил заместитель генерального директора Швабе Иван Ожгихин.



Внедрение инновационного комплекса цифрового здравоохранения является оптимальным примером конверсии технологий оборонных предприятий в гражданском секторе. База данных из 500 000 верифицированных электрокардиограмм была собранана одном из ведущих предприятий ВПК.



Кардиографы имеют поддержку интернет-телеметрии ЭКГ и полностью соответствуют задачам построения телемедицинской системы. Возможности аппарата позволяют снять ЭКГ и получить врачебное заключение не более чем за 5 минут.



Ключевым элементом системы является искусственный интеллект с автоматической интерпретацией ЭКГ пациента. Система обеспечивает постоянное сообщение данных состояния сердечно-сосудистых систем пациентов в единый центр в режиме реального времени. Данные обрабатываются, анализируются и выдают моментальную статистику по состоянию пациентов во всех регионах, охваченных системой.



