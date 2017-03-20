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 Главная / Новости медицины и фармации

18.09.2017 09:55

Противникам вакцинации могут сократить выплаты по больничным

Министерство здравоохранения РФ рассматривает возможность материального воздействия на родителей, которые отказываются от вакцинации своих детей. Об этом, как передает ТАСС, заявила в эфире программы НТВ «Итоги недели» Вероника Скворцова.

Министр отметила, что в настоящее время у государства нет возможности непосредственно воздействовать на родителей, однако министерство обсуждает с Фондом социального страхования возможные санкции материального характера, которые могут быть применены в отношении граждан, отказывающихся от вакцинации. Одной из возможных мер может быть изменение порядка оплаты больничного листа родителям ребенка, которых заболел в результате отказа от вакцинации.

Также, по словам Скворцовой, в настоящее время Минздрав разрабатывает законопроект, направленный на противодействие распространению антинаучной информации о лечении и профилактике заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции.

В ходе телевизионного выступления глава Минздрава также сообщила о том, что в текущем году иммунизацию против гриппа пройдут около 60% российских детей, для этого подготовлено более 17 млн доз противогриппозной вакцины. В прошлом годы прививки против гриппа получили 55% детей в РФ, на это ушло 15 млн доз вакцины.

Ключевые слова: Скворцова, вакцинация, прививки, больничные


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