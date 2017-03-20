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 Главная / Новости медицины и фармации

15.09.2017 18:36

Минздрав определил задачи единой инфосистемы в сфере здравоохранения

Министерство здравоохранения РФ разработало проект правительственного постановления «Об утверждении Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения». В проекте, в частности, определяются задачи системы, ее структура и порядок ведения, участники информационного взаимодействия. Проект размещен на федеральном портале проектов нормативно правовых актов.

Проект постановления разработан в целях реализации положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья» и закрепляет правовые основы функционирования Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Закрепление правовых основ функционирования Единой системы позволит обеспечить решение комплекса задач, в том числе повышения качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности медицинских и фармацевтических организаций.

Ключевые слова: Минздрав, Информационные системы


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