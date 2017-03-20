Около 30 иммунологических отечественных ЛС готовятся к клиническим исследованиям

15.09.2017 17:22
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
15.09.2017 17:22
Около 30 иммунологических отечественных ЛС готовятся к клиническим исследованиямРоссийские разработчики лекарственных препаратов готовят около 30 экспериментальных иммунологических ЛС к этапу клинических исследований, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Она отметила, что речь идет о медикаментах для лечения заболеваний, требующих иммунокоррекции. «Прежде всего это онкология, аутоимунные заболевания, аллергические заболевания и наследственные, в том числе нейродегенеративные, нервно-мышечные заболевания», - приводит ТАСС слова министра.
Скворцова напомнила, что из 100 млн открытых молекул до этапа клинических испытаний доходит десять, и только одна из них регистрируется и разрешается к применению.
Ключевые слова: Вероника Скворцова, клинические исследования
Последние новости