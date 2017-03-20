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 Главная / Новости медицины и фармации

15.09.2017 17:22

Около 30 иммунологических отечественных ЛС готовятся к клиническим исследованиям

Российские разработчики лекарственных препаратов готовят около 30 экспериментальных иммунологических ЛС к этапу клинических исследований, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она отметила, что речь идет о медикаментах для лечения заболеваний, требующих иммунокоррекции. «Прежде всего это онкология, аутоимунные заболевания, аллергические заболевания и наследственные, в том числе нейродегенеративные, нервно-мышечные заболевания», - приводит ТАСС слова министра.

Скворцова напомнила, что из 100 млн открытых молекул до этапа клинических испытаний доходит десять, и только одна из них регистрируется и разрешается к применению.

Ключевые слова: Вероника Скворцова, клинические исследования


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