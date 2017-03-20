«Ростех» поможет Минздраву внедрить государственную инфосистему

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Главная / Новости медицины и фармации
15.09.2017 16:36
«Ростех» поможет Минздраву внедрить государственную инфосистемуГоскорпорация «Ростех» и Министерство здравоохранения РФ договорились о взаимодействии в рамках проектов развития «Цифрового здравоохранения». Стороны намерены вести совместную работу по развитию Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и созданию на ее основе единой технологической платформы цифрового здравоохранения, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
Сотрудничество предполагает развитие систем электронного медицинского документооборота и внедрение единых стандартов информационного обмена в этой сфере. Стороны также договорились о содействии трансферту отечественных передовых решений в широкую клиническую практику. В частности, речь идет о внедрении технологий дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента и информационных систем поддержки принятия врачебных решений.
«Наша промышленность совместно с Минздравом России ведет большую работу, которая призвана вывести отечественную медицину на новый уровень. Внедряется информационно-аналитическая система мониторинга закупок лекарственных препаратов. Создается сегмент телемедицинской подсистемы, к которой до конца 2018 года будут подключены все лечебные учреждения в регионах», - сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Ростех» определен на 2017-2018 годы единственным исполнителем контрактов по развитию и поддержке ключевых подсистем (ЕГИСЗ). В частности, корпорация ведет работы над системой мониторинга закупок лекарственных препаратов, внедрение которой позволит ежегодно экономить до 50 млрд рублей на госзакупках медикаментов. Также «Ростех» реализует проект создания телемедицинской подсистемы, которая в настоящий момент проходит этап тестирования в 21 медицинском центре России и до конца 2018 г. должна быть внедрена во всех региональных медицинских учреждениях.
Ключевые слова: Ростех, Минздрав, инфосистема
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