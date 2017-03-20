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 Главная / Новости медицины и фармации

15.09.2017 15:58

Регистрацию нового средства терапии бляшечного псориаза поддержали эксперты EMA

Комитет Европейского агентства по лекарственным средства рекомендовал регуляторам зарегистрировать лекарственный препарат компании Janssen гуселькумаб (guselkumab), разработанный для лечения взрослых пациентов с бляшечным псориазом.

Препарат на основе моноклональных антител, специфичный к интерлейкину-23, предназначен для лечения среднетяжелой и тяжелой формы псориаза. В США гуселькумаб был зарегистрирован в июле этого года, пишет Reuters.

Эффективность и безопасность препарата была подтверждена рядом клинических исследований. Так, было показано, что лечение гуселькумабом (100 мг каждые 8 недель) привели к сокращению псориатических поражений у 86% пациентов до 0-1 по шкале PGA. В клинических исследованиях также было продемонстрировано превосходство гуселькумаба над широко используемым адалимумабом (торговое наименование Хумира): через 16 недель терапии выраженность псориаза сократилась на 90% у 65,9% пациентов, принимавших гуселькумаб и у 49,7% пациентов, проходивших терапию адалимумабом.

Ключевые слова: Janssen, псориаз


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