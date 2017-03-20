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 Главная / Новости медицины и фармации

15.09.2017 14:32

«Ростех» вложит в здравоохранение 6 млрд рублей до 2020 года

Сумма инвестиций предприятий госкорпорации «Ростех» в проекты в области здравоохранения до 2020 года превысит 6 млрд рублей, рассказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, выступая на конференции «Биотехмед 2017».

По словам Чемезова, развитие сферы здравоохранения входит в стратегические приоритеты госкорпорации. Освоение новых высокотехнологичных рынков гражданской продукции потребует широкой инвестиционной программы, которую «Ростех» готов реализовать.

«Планируется инвестировать свыше 3 млрд рублей в создание ряда вакцин – от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, ветряной оспы, пневмококка, комбинированной вакцины MMR от трех инфекций: кори, краснухи и паротита и другие. Реализацией проектов в этой сфере займется «Нацимбио»», - заявил Чемезов.

Он добавил, что еще 3 млрд рублей будет вложено в разработку нового медицинского оборудования, что позволит создать свыше 100 образцов современной медтехники. В контуре Ростеха за это направление будет отвечать холдинг «Швабе», ПОЗиС и некоторые другие компании.

Ключевые слова: Ростех


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