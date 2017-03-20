«Ростех» вложит в здравоохранение 6 млрд рублей до 2020 года

15.09.2017 14:32
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
15.09.2017 14:32
«Ростех» вложит в здравоохранение 6 млрд рублей до 2020 годаСумма инвестиций предприятий госкорпорации «Ростех» в проекты в области здравоохранения до 2020 года превысит 6 млрд рублей, рассказал генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, выступая на конференции «Биотехмед 2017».
По словам Чемезова, развитие сферы здравоохранения входит в стратегические приоритеты госкорпорации. Освоение новых высокотехнологичных рынков гражданской продукции потребует широкой инвестиционной программы, которую «Ростех» готов реализовать.
«Планируется инвестировать свыше 3 млрд рублей в создание ряда вакцин – от ротавирусной инфекции, вируса папилломы человека, ветряной оспы, пневмококка, комбинированной вакцины MMR от трех инфекций: кори, краснухи и паротита и другие. Реализацией проектов в этой сфере займется «Нацимбио»», - заявил Чемезов.
Он добавил, что еще 3 млрд рублей будет вложено в разработку нового медицинского оборудования, что позволит создать свыше 100 образцов современной медтехники. В контуре Ростеха за это направление будет отвечать холдинг «Швабе», ПОЗиС и некоторые другие компании.
Ключевые слова: Ростех
Последние новости