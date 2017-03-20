Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа и больших ушей

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Главная / Новости медицины и фармации
15.09.2017 13:22
Шнобелевскую премию мира получили исследователи храпа и больших ушейВ Гарвардском университете прошла ежегодная церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) – одной из самых известных международных антипремий, шутливого аналога Нобелевской премии. В числе прочих приз получили ученые, доказавшие, что игра на духовом инструменте австралийских аборигенов помогает избавиться от храпа.
В своей работе исследователи продемонстрировали, что ежедневные упражнения на диджеридо позволяют укрепить верхние дыхательные пути и могут рассматриваться как альтернативный метод терапии абструктивного апноэ сна.
Приз в области анатомии был присужден ученому из Великобритании, автору исследования причин увеличения размера ушных раковин у лиц пожилого возраста. По результатам своей работы он заключил, что уши увеличиваются из-за гравитации. Лучшей работой в области медицины было признано исследование участков головного мозга, отвечающих за отвращение к сыру. Чтобы выявить причину нелюбви к этому продукту ученые использовали новейшие методы сканирования мозга.
Награду также получили ученые из Италии и Испании, которые показали, что многие однояйцевые близнецы не способны визуально различать друг друга. Премии в области физики удостоился французский ученый Марк-Антуан Фардин, изучавший агрегантное состояние кошек. Он показал, что кошки обладают текучестью, подобной той, что наблюдается у ледников.
Ключевые слова: Шнобелевская премия
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