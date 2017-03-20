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 Главная / Новости медицины и фармации

15.09.2017 11:09

Рынок коммерческой медицины РФ: платежеспособный спрос падает, пациенты оптимизируют затраты на медуслуги

Основной тенденцией на рынке коммерческих медицинских услуг в 2016 году – первой половине 2017 года стало снижение платежеспособного спроса и экономия со стороны пациентов. Об этом заявили 48% опрошенных представителей крупнейших российских частных многопрофильных медорганизаций, принявших участие в материале Ernst & Young «Исследование рынка коммерческой медицины за 2016 – первую половину 2017 года».

Несмотря на оптимизацию пациентами затрат на медицину 70% опрошенных прогнозируют темп роста рынка платных медицинских услуг свыше 5% до 2020 года, что будет обусловлено снижением доступности медицинской помощи в государственных лечебных учреждениях, рост доходов населения, а также социально-демографические факторы, способствующие увеличению спроса на медицинские услуги.

Многие участники исследования отмечали диверсификацию спроса: потребители сравнивают цены и выбирают более дешевые варианты базовых услуг или лабораторных исследований. Представители ряда клиник рассказали о снижении спроса на дорогостоящие и несрочные услуги, в числе которых косметология, ортопедия, имплантология, протезирование.

Мнения участников опроса о развитии превентивной медицины разделились: участники говорили о низкой культуре заботы о здоровье среди населения и отсутствии профилактики, клиники же из бизнес-сегмента, напротив, отмечали растущую тенденцию к здоровому образу жизни, что способствует снижению возраста обращающихся в клиники и развитию культуры регулярного посещения врачей.

44% опрошенных, преимущественно в бизнес- и массовом сегментах, ощущают ценовую конкуренцию на рынке медицинских услуг, отмечая, как и в рамках прошлого исследования, демпинг со стороны мелких медицинских центров и более конкурентоспособные цены в государственных клиниках.

За 2016 год совокупная выручка компаний-участников исследования выросла на 11,6%, при этом наибольший рост отмечается у медицинских организаций в бизнес-сегменте (12,5%), а наименьший – в массовом сегменте (7,6%).

Все клиники, принявшие участие в исследовании, отметили общее увеличение числа пациентов в 2016 году. При этом в 63% опрошенных клиник произошло перераспределение в структуре пациентопотока. Так, около 35% респондентов, преимущественно в бизнес-сегменте, отмечали переход части ДМС-пациентов в категорию платных клиентов. По мнению игроков ДМС-рынка, доля страховых пациентов, получающих платные медицинские услуги, будет расти и в дальнейшем.

Как и в рамках предыдущего исследования, около половины респондентов придерживаются консервативного мнения в отношении темпа роста медицинского рынка, оценивая его на уровне 5-10% в год. Чуть больше 20% опрошенных прогнозируют значительные темпы роста рынка (более 10% в год), а 15% ожидают медленного роста (менее чем на 5%) или считают, что рынок расти не будет.

Доля клиник, принимающих участие в системе оказания помощи по ОМС, выросла с 52% до 63% по сравнению с результатами предыдущего исследования. При этом проведение ВМП остается самым популярным видом услуг в системе оказания помощи по ОМС среди частных клиник (27% опрошенных). А число клиник, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги в рамках ОМС, несмотря на их недостаточную привлекательность для медицинских организаций, оказалось равным числу клиник, оказывающих услуги ЭКО (по 18% опрошенных).

Наиболее активно в системе ОМС участвуют клиники, представленные в регионах, а также клиники премиум- (80%) и массового (64%) сегментов.
26% опрошенных не планируют участвовать в системе ОМС, объясняя это низкими государственными тарифами на оказание амбулаторно-поликлинических услуг, а также малым количеством прикрепленных пациентов.


Ключевые слова: коммерческие медицинские центры


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