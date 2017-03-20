Рынок коммерческой медицины РФ: платежеспособный спрос падает, пациенты оптимизируют затраты на медуслуги Основной тенденцией на рынке коммерческих медицинских услуг в 2016 году – первой половине 2017 года стало снижение платежеспособного спроса и экономия со стороны пациентов. Об этом заявили 48% опрошенных представителей крупнейших российских частных многопрофильных медорганизаций, принявших участие в



Несмотря на оптимизацию пациентами затрат на медицину 70% опрошенных прогнозируют темп роста рынка платных медицинских услуг свыше 5% до 2020 года, что будет обусловлено снижением доступности медицинской помощи в государственных лечебных учреждениях, рост доходов населения, а также социально-демографические факторы, способствующие увеличению спроса на медицинские услуги.



Многие участники исследования отмечали диверсификацию спроса: потребители сравнивают цены и выбирают более дешевые варианты базовых услуг или лабораторных исследований. Представители ряда клиник рассказали о снижении спроса на дорогостоящие и несрочные услуги, в числе которых косметология, ортопедия, имплантология, протезирование.



Мнения участников опроса о развитии превентивной медицины разделились: участники говорили о низкой культуре заботы о здоровье среди населения и отсутствии профилактики, клиники же из бизнес-сегмента, напротив, отмечали растущую тенденцию к здоровому образу жизни, что способствует снижению возраста обращающихся в клиники и развитию культуры регулярного посещения врачей.



44% опрошенных, преимущественно в бизнес- и массовом сегментах, ощущают ценовую конкуренцию на рынке медицинских услуг, отмечая, как и в рамках прошлого исследования, демпинг со стороны мелких медицинских центров и более конкурентоспособные цены в государственных клиниках.



За 2016 год совокупная выручка компаний-участников исследования выросла на 11,6%, при этом наибольший рост отмечается у медицинских организаций в бизнес-сегменте (12,5%), а наименьший – в массовом сегменте (7,6%).



Все клиники, принявшие участие в исследовании, отметили общее увеличение числа пациентов в 2016 году. При этом в 63% опрошенных клиник произошло перераспределение в структуре пациентопотока. Так, около 35% респондентов, преимущественно в бизнес-сегменте, отмечали переход части ДМС-пациентов в категорию платных клиентов. По мнению игроков ДМС-рынка, доля страховых пациентов, получающих платные медицинские услуги, будет расти и в дальнейшем.



Как и в рамках предыдущего исследования, около половины респондентов придерживаются консервативного мнения в отношении темпа роста медицинского рынка, оценивая его на уровне 5-10% в год. Чуть больше 20% опрошенных прогнозируют значительные темпы роста рынка (более 10% в год), а 15% ожидают медленного роста (менее чем на 5%) или считают, что рынок расти не будет.



Доля клиник, принимающих участие в системе оказания помощи по ОМС, выросла с 52% до 63% по сравнению с результатами предыдущего исследования. При этом проведение ВМП остается самым популярным видом услуг в системе оказания помощи по ОМС среди частных клиник (27% опрошенных). А число клиник, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги в рамках ОМС, несмотря на их недостаточную привлекательность для медицинских организаций, оказалось равным числу клиник, оказывающих услуги ЭКО (по 18% опрошенных).



Наиболее активно в системе ОМС участвуют клиники, представленные в регионах, а также клиники премиум- (80%) и массового (64%) сегментов.

26% опрошенных не планируют участвовать в системе ОМС, объясняя это низкими государственными тарифами на оказание амбулаторно-поликлинических услуг, а также малым количеством прикрепленных пациентов.





Ключевые слова: Основной тенденцией на рынке коммерческих медицинских услуг в 2016 году – первой половине 2017 года стало снижение платежеспособного спроса и экономия со стороны пациентов. Об этом заявили 48% опрошенных представителей крупнейших российских частных многопрофильных медорганизаций, принявших участие в материале Ernst & Young «Исследование рынка коммерческой медицины за 2016 – первую половину 2017 года».Несмотря на оптимизацию пациентами затрат на медицину 70% опрошенных прогнозируют темп роста рынка платных медицинских услуг свыше 5% до 2020 года, что будет обусловлено снижением доступности медицинской помощи в государственных лечебных учреждениях, рост доходов населения, а также социально-демографические факторы, способствующие увеличению спроса на медицинские услуги.Многие участники исследования отмечали диверсификацию спроса: потребители сравнивают цены и выбирают более дешевые варианты базовых услуг или лабораторных исследований. Представители ряда клиник рассказали о снижении спроса на дорогостоящие и несрочные услуги, в числе которых косметология, ортопедия, имплантология, протезирование.Мнения участников опроса о развитии превентивной медицины разделились: участники говорили о низкой культуре заботы о здоровье среди населения и отсутствии профилактики, клиники же из бизнес-сегмента, напротив, отмечали растущую тенденцию к здоровому образу жизни, что способствует снижению возраста обращающихся в клиники и развитию культуры регулярного посещения врачей.44% опрошенных, преимущественно в бизнес- и массовом сегментах, ощущают ценовую конкуренцию на рынке медицинских услуг, отмечая, как и в рамках прошлого исследования, демпинг со стороны мелких медицинских центров и более конкурентоспособные цены в государственных клиниках.За 2016 год совокупная выручка компаний-участников исследования выросла на 11,6%, при этом наибольший рост отмечается у медицинских организаций в бизнес-сегменте (12,5%), а наименьший – в массовом сегменте (7,6%).Все клиники, принявшие участие в исследовании, отметили общее увеличение числа пациентов в 2016 году. При этом в 63% опрошенных клиник произошло перераспределение в структуре пациентопотока. Так, около 35% респондентов, преимущественно в бизнес-сегменте, отмечали переход части ДМС-пациентов в категорию платных клиентов. По мнению игроков ДМС-рынка, доля страховых пациентов, получающих платные медицинские услуги, будет расти и в дальнейшем.Как и в рамках предыдущего исследования, около половины респондентов придерживаются консервативного мнения в отношении темпа роста медицинского рынка, оценивая его на уровне 5-10% в год. Чуть больше 20% опрошенных прогнозируют значительные темпы роста рынка (более 10% в год), а 15% ожидают медленного роста (менее чем на 5%) или считают, что рынок расти не будет.Доля клиник, принимающих участие в системе оказания помощи по ОМС, выросла с 52% до 63% по сравнению с результатами предыдущего исследования. При этом проведение ВМП остается самым популярным видом услуг в системе оказания помощи по ОМС среди частных клиник (27% опрошенных). А число клиник, оказывающих амбулаторно-поликлинические услуги в рамках ОМС, несмотря на их недостаточную привлекательность для медицинских организаций, оказалось равным числу клиник, оказывающих услуги ЭКО (по 18% опрошенных).Наиболее активно в системе ОМС участвуют клиники, представленные в регионах, а также клиники премиум- (80%) и массового (64%) сегментов.26% опрошенных не планируют участвовать в системе ОМС, объясняя это низкими государственными тарифами на оказание амбулаторно-поликлинических услуг, а также малым количеством прикрепленных пациентов.Ключевые слова: коммерческие медицинские центры









Последние новости



Рынок коммерческой медицины РФ: платежеспособный спрос падает, пациенты оптимизируют затраты на медуслуги Несмотря на оптимизацию пациентами затрат на медицину 70% опрошенных представителей частных медорганизаций прогнозируют темп роста рынка платных медицинских услуг свыше 5% до 2020 года, что будет обусловлено снижением доступности медицинской помощи в государственных лечебных учреждениях, рост доходов населения, а также социально-демографические факторы, способствующие увеличению спроса на медицинские услуги.

Эксперты FDA проголосовали за регистрацию вакцины против опоясывающего лишая компании GSK Члены комитета были впечатлены результатами клинических исследований нового средства, которое по эффективности превзошло единственную существующую на сегодняшний день вакцину от опоясывающего лишая Зоставакс.

Подразделение женского здоровья компании Teva может достаться CVC Capital Partners

Израильская Teva близка к заключению договора по продаже своего части подразделения женского здоровья (за пределами США) инвестиционной компании CVC Capital Partners. Активы оцениваются в 800 млн долларов.

AstraZeneca продаст портфель анестестиков южноафриканской Aspen

Проведение данной сделки позволит AstraZeneca перенаправить свои ресурсы на разработки в главных для нее областях: онкология, сердечно-сосудистые, метаболические и респираторные заболевания.