Эксперты FDA проголосовали за регистрацию вакцины против опоясывающего лишая компании GSK Независимый экспертный комитет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) единогласно выступил за регистрацию Шингрикса (Shingrix) – вакцину для профилактики опоясывающего лишая разработки компании GlaxoSmithKline. Члены комитета были впечатлены результатами клинических исследований нового средства, которое по эффективности превзошло единственную существующую на сегодняшний день вакцину от опоясывающего лишая Зоставакс (MSD), пишет



Шингрикс является одним из наиболее важных препаратов среди разработок GlaxoSmithKline. По прогнозам экспертов, продажи вакцины к 2023 году могут превысить 1 млрд долларов в год. Для сравнения, продажи Зоставакса (одобрен в 2006 году) в настоящее время составляют 730 млн долларов в год, причем в ближайшие годы этот показатель будет падать из-за конкуренции на рынке.



Ранее в клинических исследованиях было



Опоясывающий лишай – вирусное заболевание, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями с сильным болевым синдромом. Возбудитель — вирус ветряной оспы (Varicella zoster) семейства герпесвирусов. При первой встрече с организмом (чаще в молодом возрасте) вирус вызывает ветряную оспу.



Ключевые слова: опоясывающий лишай Независимый экспертный комитет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) единогласно выступил за регистрацию Шингрикса (Shingrix) – вакцину для профилактики опоясывающего лишая разработки компании GlaxoSmithKline. Члены комитета были впечатлены результатами клинических исследований нового средства, которое по эффективности превзошло единственную существующую на сегодняшний день вакцину от опоясывающего лишая Зоставакс (MSD), пишет Reuters Шингрикс является одним из наиболее важных препаратов среди разработок GlaxoSmithKline. По прогнозам экспертов, продажи вакцины к 2023 году могут превысить 1 млрд долларов в год. Для сравнения, продажи Зоставакса (одобрен в 2006 году) в настоящее время составляют 730 млн долларов в год, причем в ближайшие годы этот показатель будет падать из-за конкуренции на рынке.Ранее в клинических исследованиях было показано , что применение вакцины на 97,2% снижает риск развития опоясывающего лишая (по сравнению с плацебо). Как было продемонстрировано, эффективность препарата сохраняется на высоком уровне вне зависимости от возраста пациента. Так, в возрастной группе 50-59 лет она равнялась 96,6%, 60-69 лет – 97,4%, а среди людей старше 70 лет – 98%. Новая вакцина содержит вирусный белок gE и адъювантную систему для усиления иммунологического ответа.Опоясывающий лишай – вирусное заболевание, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями с сильным болевым синдромом. Возбудитель — вирус ветряной оспы (Varicella zoster) семейства герпесвирусов. При первой встрече с организмом (чаще в молодом возрасте) вирус вызывает ветряную оспу.Ключевые слова: GlaxoSmithKline









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Эксперты FDA проголосовали за регистрацию вакцины против опоясывающего лишая компании GSK Члены комитета были впечатлены результатами клинических исследований нового средства, которое по эффективности превзошло единственную существующую на сегодняшний день вакцину от опоясывающего лишая Зоставакс.

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