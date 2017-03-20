Подразделение женского здоровья компании Teva может достаться CVC Capital Partners Израильская Teva близка к заключению договора по продаже своего части подразделения женского здоровья (за пределами США) инвестиционной компании CVC Capital Partners, информирует



После покупки дженерикового бизнеса Allergan за 40 млрд долларов Teva остро нуждается в денежных средствах для погашения долгов. Израильский производитель дженериков ранее рассказал, что рассматривает вариант продажи как целого подразделения женского здоровья, так и возможность его разделения и реализации по частям (активы на территории США и ЕС). Недавно Teva за 1,1 млрд долларов продала права на внутриматочный контрацептив Парагард американской компании CooperSurgical.



Помимо подразделения женского здоровья Teva планирует продать бизнес по производству противоопухолевых и обезболивающих препаратов в ЕС.



Ключевые слова: Израильская Teva близка к заключению договора по продаже своего части подразделения женского здоровья (за пределами США) инвестиционной компании CVC Capital Partners, информирует Reuters . Активы оцениваются в 800 млн долларов.После покупки дженерикового бизнеса Allergan за 40 млрд долларов Teva остро нуждается в денежных средствах для погашения долгов. Израильский производитель дженериков ранее рассказал, что рассматривает вариант продажи как целого подразделения женского здоровья, так и возможность его разделения и реализации по частям (активы на территории США и ЕС). Недавно Teva за 1,1 млрд долларов продала права на внутриматочный контрацептив Парагард американской компании CooperSurgical.Помимо подразделения женского здоровья Teva планирует продать бизнес по производству противоопухолевых и обезболивающих препаратов в ЕС.Ключевые слова: Teva









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Подразделение женского здоровья компании Teva может достаться CVC Capital Partners

Израильская Teva близка к заключению договора по продаже своего части подразделения женского здоровья (за пределами США) инвестиционной компании CVC Capital Partners. Активы оцениваются в 800 млн долларов.

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