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 Главная / Новости медицины и фармации

14.09.2017 14:49

Подразделение женского здоровья компании Teva может достаться CVC Capital Partners

Израильская Teva близка к заключению договора по продаже своего части подразделения женского здоровья (за пределами США) инвестиционной компании CVC Capital Partners, информирует Reuters. Активы оцениваются в 800 млн долларов.

После покупки дженерикового бизнеса Allergan за 40 млрд долларов Teva остро нуждается в денежных средствах для погашения долгов. Израильский производитель дженериков ранее рассказал, что рассматривает вариант продажи как целого подразделения женского здоровья, так и возможность его разделения и реализации по частям (активы на территории США и ЕС). Недавно Teva за 1,1 млрд долларов продала права на внутриматочный контрацептив Парагард американской компании CooperSurgical.

Помимо подразделения женского здоровья Teva планирует продать бизнес по производству противоопухолевых и обезболивающих препаратов в ЕС. 

Ключевые слова: Teva


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