AstraZeneca продаст портфель анестестиков южноафриканской Aspen Подписано соглашение по продаже американских прав на анестетики AstraZeneca компании Aspen за 766 млн долларов. Сделка была заключена через год после приобретения Aspen прав на эти препараты за пределами Соединенных Штатов, пишет



В AstraZeneca рассказали, что на протяжении пятилетнего переходного периода компания продолжит производить и поставлять семь лекарственных препаратов: Диприван, ЭМЛА, Ксилокаин/Ксилокард/Ксилопрокт, Маркаин, Наропин, Карбокаин и Цитанест.



Проведение данной сделки позволит AstraZeneca перенаправить свои ресурсы на разработки в главных для нее областях: онкология, сердечно-сосудистые, метаболические и респираторные заболевания.



В прошлом году Aspen заплатила 592 млн долларов за права на указанные препараты на пределами США. Еще ранее AstraZeneca договорилась о передаче Gruenenthal европейских и латиноамериканских прав препарат лезинурад (lesinurad) для лечения гиперурикемии, связанной с развитием подагрой. Стоимость сделки оценивалась в 230 млн долларов, также Gruenenthal обязалась выплачивать AstraZeneca роялти с продаж лезинурада.



Ключевые слова: Aspen Подписано соглашение по продаже американских прав на анестетики AstraZeneca компании Aspen за 766 млн долларов. Сделка была заключена через год после приобретения Aspen прав на эти препараты за пределами Соединенных Штатов, пишет Reuters В AstraZeneca рассказали, что на протяжении пятилетнего переходного периода компания продолжит производить и поставлять семь лекарственных препаратов: Диприван, ЭМЛА, Ксилокаин/Ксилокард/Ксилопрокт, Маркаин, Наропин, Карбокаин и Цитанест.Проведение данной сделки позволит AstraZeneca перенаправить свои ресурсы на разработки в главных для нее областях: онкология, сердечно-сосудистые, метаболические и респираторные заболевания.В прошлом году Aspen заплатила 592 млн долларов за права на указанные препараты на пределами США. Еще ранее AstraZeneca договорилась о передаче Gruenenthal европейских и латиноамериканских прав препарат лезинурад (lesinurad) для лечения гиперурикемии, связанной с развитием подагрой. Стоимость сделки оценивалась в 230 млн долларов, также Gruenenthal обязалась выплачивать AstraZeneca роялти с продаж лезинурада.Ключевые слова: AstraZeneca









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AstraZeneca продаст портфель анестестиков южноафриканской Aspen

Проведение данной сделки позволит AstraZeneca перенаправить свои ресурсы на разработки в главных для нее областях: онкология, сердечно-сосудистые, метаболические и респираторные заболевания.

Росздравнадзор: пилотный проект по маркировке ЛС будет реализован в срок

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что фармкомпании испытывают затруднения, связанные с поставленными сроками пилотного проекта по маркировке ЛС. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности, в фармкомпаниях подтвердили, что поставленные государством сроки выполнимы.

AstraZeneca стала первой фармкомпанией, получившей одобрение комиссии на заключение специнвестконтракта

В рамках специнвестконтракта фармпроизводитель намерен дополнительно инвестировать более 1 млрд рублей в модернизацию и организацию российского производства препаратов для лечения социально-значимых заболеваний. Портфель ЛС включает 4 онкологических, 3 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препарат для лечения бронхиальной астмы, сахаропонижающее средство, а также препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.