AstraZeneca продаст портфель анестестиков южноафриканской Aspen

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Главная / Новости медицины и фармации
14.09.2017 13:38
AstraZeneca продаст портфель анестестиков южноафриканской AspenПодписано соглашение по продаже американских прав на анестетики AstraZeneca компании Aspen за 766 млн долларов. Сделка была заключена через год после приобретения Aspen прав на эти препараты за пределами Соединенных Штатов, пишет Reuters.
В AstraZeneca рассказали, что на протяжении пятилетнего переходного периода компания продолжит производить и поставлять семь лекарственных препаратов: Диприван, ЭМЛА, Ксилокаин/Ксилокард/Ксилопрокт, Маркаин, Наропин, Карбокаин и Цитанест.
Проведение данной сделки позволит AstraZeneca перенаправить свои ресурсы на разработки в главных для нее областях: онкология, сердечно-сосудистые, метаболические и респираторные заболевания.
В прошлом году Aspen заплатила 592 млн долларов за права на указанные препараты на пределами США. Еще ранее AstraZeneca договорилась о передаче Gruenenthal европейских и латиноамериканских прав препарат лезинурад (lesinurad) для лечения гиперурикемии, связанной с развитием подагрой. Стоимость сделки оценивалась в 230 млн долларов, также Gruenenthal обязалась выплачивать AstraZeneca роялти с продаж лезинурада.
Ключевые слова: AstraZeneca, Aspen
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