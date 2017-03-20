Росздравнадзор: пилотный проект по маркировке ЛС будет реализован в срок

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Главная / Новости медицины и фармации
14.09.2017 12:20
Росздравнадзор: пилотный проект по маркировке ЛС будет реализован в срокПилотный проект по маркировке лекарственных препаратов будет реализован в утвержденный срок, с этим согласны производители лекарств, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что фармкомпании испытывают затруднения, связанные с поставленными сроками пилотного проекта по маркировке ЛС. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности, в фармкомпаниях подтвердили, что поставленные государством сроки выполнимы.
«Для качественного и своевременного выполнения поставленных государством задач, в Росздравнадзоре на постоянной основе проводятся заседания рабочей группы со всеми участниками пилотного проекта (производители, дистрибьютеры, аптечные сети), в ходе которых обсуждаются и решаются все проблемы, с которыми сталкиваются «пионеры». Благодаря такому взаимодействию реализация пилотного проекта проходит в плановом режиме и в поставленные сроки», - говорится в сообщении регулятора.
В свою очередь глава АРФП Виктор Дмитриев отметил, что участники проекта видят положительные результаты и рассматривают маркировку как инструмент, позволяющий отслеживать движение препарата от производителя до конечного потребителя и предотвращать попадание фальсифицированной продукции на рынок. «Этот проект, определенно, важен для современного рынка. В настоящее время в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре ведется плановая работа по реализации пилотного проекта, который, я уверен, будет реализован качественно и в срок, на благо российского пациента и производителей лекарственных средств», - добавил он.
Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова также рассказала о выполнимости сроков, установленных государством. «По нашей оценке, поставленные государством сроки выполнимы. Кроме того, полученный опыт в ходе пилотного эксперимента поможет всем участникам товаропроводящей цепи максимально быстро и эффективно подготовиться к 100-процентной маркировке, которой должны быть охвачены все лекарственные препараты к концу 2018 года», - подчеркнула она.
Члены СПФО уверены в том, что если не ждать окончания пилотного проекта, а уже сейчас начинать подготовку по основным рабочим пакетам - техническая оснащенность, IT-процессы, регуляторная готовность портфеля выпускаемых препаратов, построение внутренних и внешних процессов взаимодействия – то никаких проблем не возникнет.
Ключевые слова: маркировка лекарств, Росздравнадзор
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