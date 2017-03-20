Росздравнадзор: пилотный проект по маркировке ЛС будет реализован в срок Пилотный проект по маркировке лекарственных препаратов будет реализован в утвержденный срок, с этим согласны производители лекарств,



Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что фармкомпании испытывают затруднения, связанные с поставленными сроками пилотного проекта по маркировке ЛС. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности, в фармкомпаниях подтвердили, что поставленные государством сроки выполнимы.



«Для качественного и своевременного выполнения поставленных государством задач, в Росздравнадзоре на постоянной основе проводятся заседания рабочей группы со всеми участниками пилотного проекта (производители, дистрибьютеры, аптечные сети), в ходе которых обсуждаются и решаются все проблемы, с которыми сталкиваются «пионеры». Благодаря такому взаимодействию реализация пилотного проекта проходит в плановом режиме и в поставленные сроки», - говорится в сообщении регулятора.



В свою очередь глава АРФП Виктор Дмитриев отметил, что участники проекта видят положительные результаты и рассматривают маркировку как инструмент, позволяющий отслеживать движение препарата от производителя до конечного потребителя и предотвращать попадание фальсифицированной продукции на рынок. «Этот проект, определенно, важен для современного рынка. В настоящее время в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре ведется плановая работа по реализации пилотного проекта, который, я уверен, будет реализован качественно и в срок, на благо российского пациента и производителей лекарственных средств», - добавил он.



Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова также рассказала о выполнимости сроков, установленных государством. «По нашей оценке, поставленные государством сроки выполнимы. Кроме того, полученный опыт в ходе пилотного эксперимента поможет всем участникам товаропроводящей цепи максимально быстро и эффективно подготовиться к 100-процентной маркировке, которой должны быть охвачены все лекарственные препараты к концу 2018 года», - подчеркнула она.



Члены СПФО уверены в том, что если не ждать окончания пилотного проекта, а уже сейчас начинать подготовку по основным рабочим пакетам - техническая оснащенность, IT-процессы, регуляторная готовность портфеля выпускаемых препаратов, построение внутренних и внешних процессов взаимодействия – то никаких проблем не возникнет.





Ключевые слова: Росздравнадзор Пилотный проект по маркировке лекарственных препаратов будет реализован в утвержденный срок, с этим согласны производители лекарств, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что фармкомпании испытывают затруднения, связанные с поставленными сроками пилотного проекта по маркировке ЛС. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности, в фармкомпаниях подтвердили, что поставленные государством сроки выполнимы.«Для качественного и своевременного выполнения поставленных государством задач, в Росздравнадзоре на постоянной основе проводятся заседания рабочей группы со всеми участниками пилотного проекта (производители, дистрибьютеры, аптечные сети), в ходе которых обсуждаются и решаются все проблемы, с которыми сталкиваются «пионеры». Благодаря такому взаимодействию реализация пилотного проекта проходит в плановом режиме и в поставленные сроки», - говорится в сообщении регулятора.В свою очередь глава АРФП Виктор Дмитриев отметил, что участники проекта видят положительные результаты и рассматривают маркировку как инструмент, позволяющий отслеживать движение препарата от производителя до конечного потребителя и предотвращать попадание фальсифицированной продукции на рынок. «Этот проект, определенно, важен для современного рынка. В настоящее время в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре ведется плановая работа по реализации пилотного проекта, который, я уверен, будет реализован качественно и в срок, на благо российского пациента и производителей лекарственных средств», - добавил он.Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова также рассказала о выполнимости сроков, установленных государством. «По нашей оценке, поставленные государством сроки выполнимы. Кроме того, полученный опыт в ходе пилотного эксперимента поможет всем участникам товаропроводящей цепи максимально быстро и эффективно подготовиться к 100-процентной маркировке, которой должны быть охвачены все лекарственные препараты к концу 2018 года», - подчеркнула она.Члены СПФО уверены в том, что если не ждать окончания пилотного проекта, а уже сейчас начинать подготовку по основным рабочим пакетам - техническая оснащенность, IT-процессы, регуляторная готовность портфеля выпускаемых препаратов, построение внутренних и внешних процессов взаимодействия – то никаких проблем не возникнет.Ключевые слова: маркировка лекарств









Последние новости



Росздравнадзор: пилотный проект по маркировке ЛС будет реализован в срок

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что фармкомпании испытывают затруднения, связанные с поставленными сроками пилотного проекта по маркировке ЛС. В ведомстве заявили, что эти данные не соответствуют действительности, в фармкомпаниях подтвердили, что поставленные государством сроки выполнимы.

AstraZeneca стала первой фармкомпанией, получившей одобрение комиссии на заключение специнвестконтракта

В рамках специнвестконтракта фармпроизводитель намерен дополнительно инвестировать более 1 млрд рублей в модернизацию и организацию российского производства препаратов для лечения социально-значимых заболеваний. Портфель ЛС включает 4 онкологических, 3 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препарат для лечения бронхиальной астмы, сахаропонижающее средство, а также препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Бюджет госзакупок по программе ВЗН почти достиг показателя 2015 года Предполагается, что в этом году расходы на закупки по ВЗН будут больше, чем в 2016 г., и достигнут уровня предыдущих лет. Бюджет на 2017 год составляет 43,61 млрд рублей, в 2016 году он равнялся 39,09 млрд, а еще годом ранее – 44,12 млрд рублей.