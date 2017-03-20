AstraZeneca стала первой фармкомпанией, получившей одобрение комиссии на заключение специнвестконтракта

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Главная / Новости медицины и фармации
14.09.2017 10:57
AstraZeneca стала первой фармкомпанией, получившей одобрение комиссии на заключение специнвестконтрактаМежведомственная комиссия выдала разрешение компании AstraZeneca на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК). Действие СПИК вступит в силу с момента подписания, срок действия контракта – 10 лет. Компания стала первой на фармацевтическом рынке, получившей одобрение межведомственной комиссии, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
В рамках специнвестконтракта фармпроизводитель намерен дополнительно инвестировать более 1 млрд рублей в модернизацию и организацию российского производства препаратов для лечения социально-значимых заболеваний. Портфель ЛС включает 4 онкологических, 3 препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, препарат для лечения бронхиальной астмы, сахаропонижающее средство, а также препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
«Россия – важный рынок для AstraZeneca. Мы стремимся расширять доступ пациентов к нашим инновационным препаратам, локализуя их производство. Специальный инвестиционный контракт является очень важным шагом на этом пути. Одобрение СПИК – результат продуктивного диалога профильных ведомств и AstraZeneca, который служит залогом расширения инвестиций в России на благо российских пациентов и общества в целом», - заявил Паскаль Сорио, главный исполнительный директор компании AstraZeneca.
Ключевые слова: AstraZeneca, СПИК
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