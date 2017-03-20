Роспотребнадзор намерен привить от гриппа 50% москвичей По планам столичного Роспотребнадзора вакцинацию против гриппа в этом году пройдет 50% жителей Москвы, то есть на 2% больше, чем годом ранее. Об этом заявила глава управления надзорного ведомства по городу Москве Елена Андреева.



«Мы очень рассчитываем, что в этот сезон мы сможем добиться цифры прошлого года и, может быть, даже дойдем до 50%. Москвичи болеть не будут», — приводит



Как отметила представитель столичного Роспотребнадзора, задача федеральной службы заключается в том, чтобы создать в Москве определенную иммунную прослойку, которая позволит москвичам не болеть.



«По Федеральному требованию это не менее 40% населения города. В том году Москва была одним из регионов, который добился вакцинации 48,1%, что позволяет нам с вами предотвратить распространение инфекции и не болеть», — сказала Андреева.



Всего в подведомственных учреждениях планируется привить более 4,2 миллиона человек, рассказал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Кроме того, в столице вакцинацию можно будет пройти в различных подведомственных учреждениях и частных клиниках.



Ключевые слова: Москва, вакцинация, грипп По планам столичного Роспотребнадзора вакцинацию против гриппа в этом году пройдет 50% жителей Москвы, то есть на 2% больше, чем годом ранее. Об этом заявила глава управления надзорного ведомства по городу Москве Елена Андреева.«Мы очень рассчитываем, что в этот сезон мы сможем добиться цифры прошлого года и, может быть, даже дойдем до 50%. Москвичи болеть не будут», — приводит РИА Новости слова Андреевой.Как отметила представитель столичного Роспотребнадзора, задача федеральной службы заключается в том, чтобы создать в Москве определенную иммунную прослойку, которая позволит москвичам не болеть.«По Федеральному требованию это не менее 40% населения города. В том году Москва была одним из регионов, который добился вакцинации 48,1%, что позволяет нам с вами предотвратить распространение инфекции и не болеть», — сказала Андреева.Всего в подведомственных учреждениях планируется привить более 4,2 миллиона человек, рассказал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Кроме того, в столице вакцинацию можно будет пройти в различных подведомственных учреждениях и частных клиниках.Ключевые слова: Роспотребнадзор









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