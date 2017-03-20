Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

13.09.2017 18:10

Роспотребнадзор намерен привить от гриппа 50% москвичей

По планам столичного Роспотребнадзора вакцинацию против гриппа в этом году пройдет 50% жителей Москвы, то есть на 2% больше, чем годом ранее. Об этом заявила глава управления надзорного ведомства по городу Москве Елена Андреева.

«Мы очень рассчитываем, что в этот сезон мы сможем добиться цифры прошлого года и, может быть, даже дойдем до 50%. Москвичи болеть не будут», — приводит РИА Новости слова Андреевой.

Как отметила представитель столичного Роспотребнадзора, задача федеральной службы заключается в том, чтобы создать в Москве определенную иммунную прослойку, которая позволит москвичам не болеть.

«По Федеральному требованию это не менее 40% населения города. В том году Москва была одним из регионов, который добился вакцинации 48,1%, что позволяет нам с вами предотвратить распространение инфекции и не болеть», — сказала Андреева.

Всего в подведомственных учреждениях планируется привить более 4,2 миллиона человек, рассказал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Кроме того, в столице вакцинацию можно будет пройти в различных подведомственных учреждениях и частных клиниках.

Ключевые слова: Роспотребнадзор, Москва, вакцинация, грипп


Последние новости

13.09.2017 18:10

Роспотребнадзор намерен привить от гриппа 50% москвичей

Всего в подведомственных учреждениях планируется привить более 4,2 миллиона человек.

13.09.2017 16:30

Бюджет госзакупок по программе ВЗН почти достиг показателя 2015 года

Предполагается, что в этом году расходы на закупки по ВЗН будут больше, чем в 2016 г., и достигнут уровня предыдущих лет. Бюджет на 2017 год составляет 43,61 млрд рублей, в 2016 году он равнялся 39,09 млрд, а еще годом ранее – 44,12 млрд рублей.

13.09.2017 15:19

Alexion реструктурирует бизнес и сократит 20% персонала

Решение о проведении реструктуризации обусловлено скорой потерей (в 2021 году) патентной защиты на главный лекарственный препарат компании экулизумаб, доход от продажи которого составляет 90% прибыли Alexion.

13.09.2017 13:39

«Аптечная сеть 36,6» будет готова к работе с промаркированными лекарствами в срок

Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» (управляет сетями аптек «36,6», «А5», «Горздрав», «Фармадар», «А.В.Е.») будет готова к введению маркировки всех лекарственных препаратов в 2019 году, согласно запланированному графику.

13.09.2017 12:29

Цыб: в России наблюдается бум финансирования создания фармпроизводств

За пять лет в России было открыто 39 новых фармзаводов, в том числе с участием иностранного капитала. По словам замглавы Минпромторга Сергея Цыба, инвестиции в этой сфере оцениваются в 120 млрд рублей.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks