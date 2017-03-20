Бюджет госзакупок по программе ВЗН почти достиг показателя 2015 года По итогам первого полугодия 2017 г. совершены поставки лекарственных препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) на сумму почти 25 млрд рублей – это более половины от объема средств, заложенных в бюджете на эту статью расходов на 2017 год. Об этом говорится в обзоре госзакупок аналитической компании



Предполагается, что в этом году расходы на закупки по ВЗН будут больше, чем в 2016 г., и достигнут уровня предыдущих лет. Бюджет на 2017 год составляет 43,61 млрд рублей, в 2016 году он равнялся 39,09 млрд, а еще годом ранее – 44,12 млрд рублей.



Более 40% всех расходов за шесть месяцев текущего года пришлось на закупку лекарств для терапии гемофилии, почти 30% – для терапии рассеянного склероза и около 20% – для лечения хронического миелолейкоза.



Несмотря на то, что лидером рейтинга фармпроизводителей до сих пор остается иностранный представитель (Baxter) с препаратами против гемофилии, следующие три строчки принадлежат российским корпорациям, производящим средства для лечения гемофилии, хронического миелолейкоза и рассеянного склероза – это «Генериум», «Натива» и «Биокад».



Первое место среди поставщиков по госзакупкам лекарств по программе ВЗН занимает «Фармстандарт», ведущий эксклюзивные поставки по нозологиям «муковисцидоз» и «гипофизарный нанизм». На втором месте – «Нацимбио», на долю которой приходится около 50% всех поставок для терапии гемофилии в рамках ВЗН. На третьем месте – «Биотек», осуществляющий отгрузки примерно 60% от стоимостного объема брендов производства компании «Натива».



Аналитики отмечают тенденцию насыщения сегмента российскими препаратами, в 1-м полугодии такролимус – российский бренд полного цикла производства впервые победил в торгах по этому МНН.



Экономия на закупках препаратов в рамках ВЗН по результатам торгов в 1-м полугодии 2017 г. составила около 3%, больше всего удалось сэкономить на закупках МНН бортезомиб, глатирамера ацетат и леналидомид.



Ключевые слова: высокозатратные нозологии По итогам первого полугодия 2017 г. совершены поставки лекарственных препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) на сумму почти 25 млрд рублей – это более половины от объема средств, заложенных в бюджете на эту статью расходов на 2017 год. Об этом говорится в обзоре госзакупок аналитической компании AlphaRM Предполагается, что в этом году расходы на закупки по ВЗН будут больше, чем в 2016 г., и достигнут уровня предыдущих лет. Бюджет на 2017 год составляет 43,61 млрд рублей, в 2016 году он равнялся 39,09 млрд, а еще годом ранее – 44,12 млрд рублей.Более 40% всех расходов за шесть месяцев текущего года пришлось на закупку лекарств для терапии гемофилии, почти 30% – для терапии рассеянного склероза и около 20% – для лечения хронического миелолейкоза.Несмотря на то, что лидером рейтинга фармпроизводителей до сих пор остается иностранный представитель (Baxter) с препаратами против гемофилии, следующие три строчки принадлежат российским корпорациям, производящим средства для лечения гемофилии, хронического миелолейкоза и рассеянного склероза – это «Генериум», «Натива» и «Биокад».Первое место среди поставщиков по госзакупкам лекарств по программе ВЗН занимает «Фармстандарт», ведущий эксклюзивные поставки по нозологиям «муковисцидоз» и «гипофизарный нанизм». На втором месте – «Нацимбио», на долю которой приходится около 50% всех поставок для терапии гемофилии в рамках ВЗН. На третьем месте – «Биотек», осуществляющий отгрузки примерно 60% от стоимостного объема брендов производства компании «Натива».Аналитики отмечают тенденцию насыщения сегмента российскими препаратами, в 1-м полугодии такролимус – российский бренд полного цикла производства впервые победил в торгах по этому МНН.Экономия на закупках препаратов в рамках ВЗН по результатам торгов в 1-м полугодии 2017 г. составила около 3%, больше всего удалось сэкономить на закупках МНН бортезомиб, глатирамера ацетат и леналидомид.Ключевые слова: госзакупки









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Бюджет госзакупок по программе ВЗН почти достиг показателя 2015 года Предполагается, что в этом году расходы на закупки по ВЗН будут больше, чем в 2016 г., и достигнут уровня предыдущих лет. Бюджет на 2017 год составляет 43,61 млрд рублей, в 2016 году он равнялся 39,09 млрд, а еще годом ранее – 44,12 млрд рублей.

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