Бюджет госзакупок по программе ВЗН почти достиг показателя 2015 года

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Главная / Новости медицины и фармации
13.09.2017 16:30
Бюджет госзакупок по программе ВЗН почти достиг показателя 2015 годаПо итогам первого полугодия 2017 г. совершены поставки лекарственных препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН) на сумму почти 25 млрд рублей – это более половины от объема средств, заложенных в бюджете на эту статью расходов на 2017 год. Об этом говорится в обзоре госзакупок аналитической компании AlphaRM.
Предполагается, что в этом году расходы на закупки по ВЗН будут больше, чем в 2016 г., и достигнут уровня предыдущих лет. Бюджет на 2017 год составляет 43,61 млрд рублей, в 2016 году он равнялся 39,09 млрд, а еще годом ранее – 44,12 млрд рублей.
Более 40% всех расходов за шесть месяцев текущего года пришлось на закупку лекарств для терапии гемофилии, почти 30% – для терапии рассеянного склероза и около 20% – для лечения хронического миелолейкоза.
Несмотря на то, что лидером рейтинга фармпроизводителей до сих пор остается иностранный представитель (Baxter) с препаратами против гемофилии, следующие три строчки принадлежат российским корпорациям, производящим средства для лечения гемофилии, хронического миелолейкоза и рассеянного склероза – это «Генериум», «Натива» и «Биокад».
Первое место среди поставщиков по госзакупкам лекарств по программе ВЗН занимает «Фармстандарт», ведущий эксклюзивные поставки по нозологиям «муковисцидоз» и «гипофизарный нанизм». На втором месте – «Нацимбио», на долю которой приходится около 50% всех поставок для терапии гемофилии в рамках ВЗН. На третьем месте – «Биотек», осуществляющий отгрузки примерно 60% от стоимостного объема брендов производства компании «Натива».
Аналитики отмечают тенденцию насыщения сегмента российскими препаратами, в 1-м полугодии такролимус – российский бренд полного цикла производства впервые победил в торгах по этому МНН.
Экономия на закупках препаратов в рамках ВЗН по результатам торгов в 1-м полугодии 2017 г. составила около 3%, больше всего удалось сэкономить на закупках МНН бортезомиб, глатирамера ацетат и леналидомид.
Ключевые слова: госзакупки, высокозатратные нозологии
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