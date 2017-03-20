«Аптечная сеть 36,6» будет готова к работе с промаркированными лекарствами в срок

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Главная / Новости медицины и фармации
13.09.2017 13:39
«Аптечная сеть 36,6» будет готова к работе с промаркированными лекарствами в срокГруппа компаний «Аптечная сеть 36,6» (управляет сетями аптек «36,6», «А5», «Горздрав», «Фармадар», «А.В.Е.») будет готова к введению маркировки всех лекарственных препаратов в 2019 году, согласно запланированному графику, сообщил RNS директор по внешним коммуникациям компании Алексей Киселев-Романов.
«Наша группа компаний — один из самых активных участников пилотного проекта. В настоящее время у нас проходят плановые тесты оборудования, и мы однозначно не будем отступать от намеченного графика», — рассказал Киселев-Романов.
Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что система маркировки лекарственных препаратов с 2018 года станет обязательной, при этом процесс внедрения маркировки должен завершиться к 1 января 2019 года. Уже в конце августа этого года в продажу поступила первая партия маркированных лекарств.
Система маркировки лекарственных препаратов работает в промышленном масштабе с 1 июня 2017 года. В ней зарегистрировано 16 организаций, промаркировано более 268 тысяч единиц упаковок следующих лекарственных препаратов: Калетра, Омез, Найз, Липримар, Кеторол и Мелоксикам.
Ключевые слова: Аптечная сеть 36, 6, маркировка лекарств
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