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 Главная / Новости медицины и фармации

13.09.2017 13:39

«Аптечная сеть 36,6» будет готова к работе с промаркированными лекарствами в срок

Группа компаний «Аптечная сеть 36,6» (управляет сетями аптек «36,6», «А5», «Горздрав», «Фармадар», «А.В.Е.») будет готова к введению маркировки всех лекарственных препаратов в 2019 году, согласно запланированному графику, сообщил RNS директор по внешним коммуникациям компании Алексей Киселев-Романов.

«Наша группа компаний — один из самых активных участников пилотного проекта. В настоящее время у нас проходят плановые тесты оборудования, и мы однозначно не будем отступать от намеченного графика», — рассказал Киселев-Романов.

Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявил, что система маркировки лекарственных препаратов с 2018 года станет обязательной, при этом процесс внедрения маркировки должен завершиться к 1 января 2019 года. Уже в конце августа этого года в продажу поступила первая партия маркированных лекарств.

Система маркировки лекарственных препаратов работает в промышленном масштабе с 1 июня 2017 года. В ней зарегистрировано 16 организаций, промаркировано более 268 тысяч единиц упаковок следующих лекарственных препаратов: Калетра, Омез, Найз, Липримар, Кеторол и Мелоксикам.

Ключевые слова: Аптечная сеть 36, 6, маркировка лекарств


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