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«Янссен» запускает сайт в помощь пациентам с шизофренией и их близким
Компания «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон», объявляет о запуске сайта www.schizophrenia24x7.ru, предназначенного для пациентов с диагнозом «шизофрения» и тех, кто о них заботится. На этом ресурсе собраны ответы на все возможные вопросы, которые могут возникнуть у человека, которому поставили диагноз «шизофрения»: Как жить с таким диагнозом? Куда можно обратиться за помощью? На какую поддержку со стороны системы здравоохранения пациент вправе рассчитывать?
Специальный раздел сайта разработан для близких и родственников, которые поддерживают пациента каждый день.
Президент Российского общества психиатров, доктор медицинских наук, профессор Николай Григорьевич Незнанов отметил: «Для пациента доступность качественной и актуальной информации по вопросам, связанным со всеми аспектами жизни с шизофренией, – симптоматикой, диагностикой, терапией, социальной адаптацией – это огромный шаг на пути к возможности жить полноценной жизнью. Сегодня очень важно рассказать всем, кого коснулась эта проблема, с чем они могут столкнуться при постановке диагноза, какие существуют подходы к лечению и варианты реабилитации, дать ответы на другие волнующие вопросы. На мой взгляд, ресурс www.schizophrenia24x7.ru в открытой, понятной и простой форме доносит до пациентов и их близких эту важную информацию, а также помогает пациенту на основе полученной базовой информации наладить диалог со специалистом и эффективнее управлять заболеванием».
Компания «Янссен» также надеется, что за счет обилия доступной информации о заболевании сайт www.schizophrenia24x7.ru поможет снизить стигматизацию по отношению к пациентам с шизофренией со стороны общества.
Нелли Борисовна Левина, Председатель ОООИ «Новые возможности», подчеркнула: «Пациентам с шизофренией, а также их родственникам зачастую приходиться бороться не только с проявлениями болезни, но и справляться со стигмой. Причинами стигматизации являются недостаточная информированность о заболевании в обществе и наличие предубеждений в отношении пациентов. Стигматизация – огромная проблема, которая может вести к ухудшению психологического состояния пациента и его родных, делая больного еще более замкнутым и закрытым и затрудняя его социализацию. Именно поэтому крайне важно создавать ресурсы, содействующие снижению стигмы».
Екатерина Погодина, управляющий директор «Янссен» Россия и СНГ, сказала: «Исторически помощь пациентам с диагнозом «шизофрения» – одно из ключевых направлений работы компании «Янссен». Наши инновации в этой области выходят за пределы разработки и вывода на рынок эффективных форм терапии этого заболевания и также направлены на поддержку пациентов с шизофренией и их близких в повседневной жизни. Понимая потребность в достоверной информации о заболевании и особенностях жизни с ней, наша компания при поддержке профессионального медицинского и пациентского сообществ создала сайт www.schizophrenia24x7.ru. Я надеюсь, что этот ресурс поможет пациентам и их близким лучше понимать это состояние и управлять им и станет полезным информационным подспорьем в работе специалистов с пациентами».
Шизофрения является серьёзным психическим заболеванием. В России диагноз «шизофрения» имеют 540 тыс. человек. Средний возраст начала заболевания для мужчин – 18-25 лет, для женщин – 25-30 лет. Из-за низкой приверженности терапии на данный момент 60% пациентов попадают в стационар снова уже в течение года после выписки, а средняя длительность их нахождения в лечебном учреждении –105 дней в календарном году1. Это значит, что в среднем каждый пациент с диазнозом «шизофрения» треть жизни проводит в стационаре.
В наше время пациентам с шизофренией доступны современные комплексные методы лечения, включающие в себя реабилитационные программы, позволяющие пациентам вернуться к полноценной жизни, учиться, работать, ухаживать за близкими. При условии своевременного начала и выполнения режима терапии у пациента с шизофренией большие шансы вернуться к полноценному образу жизни или в некоторых случаях совсем не изменять свои ежедневные привычки.
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