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 Главная / Новости медицины и фармации

13.09.2017 12:29

Цыб: в России наблюдается бум финансирования создания фармпроизводств

Поддержка локальных производителей лекарственных препаратов способствовала привлечению как отечественных, так и зарубежных инвестиций в организацию выпуска ЛС в России, рассказал заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб на встрече, посвященной 15-летию Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФАП).

По словам Цыба, в последние пять лет наблюдается настоящий бум финансирования проектов по созданию фармпроизводств на территории России: размер инвестиций в этой сфере оценивается в 120 млрд рублей. За эти годы было открыто 39 новых заводов, в том числе с участием иностранного капитала. «Это говорит о том, что отрасль сильно видоизменилась, окрепли в том числе российские компании, появились новые игроки, мы видим как активно они развиваются», - отметил Цыб.

Говоря о развитии российского фармпроизводство замминистра привел данные по производству лекарств, включенных в госпрограмму «7 высокозатратных нозологий»: в 2011 году доля отечественных лекарств в программе составляла 4%, а по итогам прошлого года – 44% (в денежном выражении).

Ключевые слова: Сергей Цыб, фармпроизводство, импортозамещение


Последние новости

13.09.2017 12:29

Цыб: в России наблюдается бум финансирования создания фармпроизводств

За пять лет в России было открыто 39 новых фармзаводов, в том числе с участием иностранного капитала. По словам замглавы Минпромторга Сергея Цыба, инвестиции в этой сфере оцениваются в 120 млрд рублей.

13.09.2017 11:07

Впервые для иммунизации россиян от гриппа будет использована только отечественная вакцина

В первый раз за все время вакцинопрофилактики гриппа в нашей стране 100% закупленной вакцины было произведено в России. На всех стадиях технологического процесса использовалось только отечественное сырье.

12.09.2017 17:08

Teva продает права на внутриматочную спираль Парагард за 1,1 млрд долларов

Израильская Teva договорилась о передаче прав на внутриматочный контрацептив Парагард американской компании CooperSurgical. В рамках сделки в собственность CooperSurgical также перейдет производственное предприятие в Буффало, на котором выпускается контрацептив.

12.09.2017 15:37

За 3 года розничные продажи противоподагрических ЛС выросли в 1,5 раза

В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей.

12.09.2017 14:26

На калужском заводе AstraZeneca запущено производство таргетного противоопухолевого препарата

Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только осимертиниб (предназначен для терапии прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутациями гена рецептора эпидермального фактора роста), но также еще один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого.

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