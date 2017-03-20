Впервые для иммунизации россиян от гриппа будет использована только отечественная вакцина В этом году Минздрав впервые будет использовать в программе вакцинации от гриппа только препарат российского производства. Для иммунизации населения России закуплено более 58 млн доз вакцин – на 23% больше (или 10 млн доз), чем в прошлом году,



На закупку вакцин министерство в 2017 году потратило 4,8 млрд рублей – на 30% больше прошлогоднего показателя. В Минздраве отметили, что увеличение закупок свидетельствует о росте охвата населения иммунизацией против гриппа, в том числе в регионах.



В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» указано, что в этом году необходимо привить не меньше 40% россиян. В прошлом году вакцинацию прошли 38,3% населения страны.



В фармацевтической компании «Нацимбио» подтвердили, что впервые за все время вакцинопрофилактики гриппа в нашей стране 100% закупленной вакцины было произведено в России. На всех стадиях технологического процесса использовалось только отечественное сырье.



«Последние законодательные инициативы направленны на обеспечение приоритета отечественной продукции. Руководство страны поставило задачу снизить зависимость от импорта вакцин. Производители иммунобиологических препаратов наращивают объемы производства для удовлетворения потребности здравоохранения», — рассказали в компании.



Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ им. И.И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов сообщил, что Россия — единственная в мире страна, производящая все существующие в мире вакцины против гриппа. «Нет смысла закупать импортные препараты. Не только из-за программы импортозамещения, но и потому что ни одна страна не может сравниться с Россией по производству вакцин против гриппа. У нас в стране их переизбыток, мы можем обеспечить ими не только россиян, но и другие страны», — пояснил специалист.



Ключевые слова: вакцина В этом году Минздрав впервые будет использовать в программе вакцинации от гриппа только препарат российского производства. Для иммунизации населения России закуплено более 58 млн доз вакцин – на 23% больше (или 10 млн доз), чем в прошлом году, пишут «Известия» На закупку вакцин министерство в 2017 году потратило 4,8 млрд рублей – на 30% больше прошлогоднего показателя. В Минздраве отметили, что увеличение закупок свидетельствует о росте охвата населения иммунизацией против гриппа, в том числе в регионах.В докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ» указано, что в этом году необходимо привить не меньше 40% россиян. В прошлом году вакцинацию прошли 38,3% населения страны.В фармацевтической компании «Нацимбио» подтвердили, что впервые за все время вакцинопрофилактики гриппа в нашей стране 100% закупленной вакцины было произведено в России. На всех стадиях технологического процесса использовалось только отечественное сырье.«Последние законодательные инициативы направленны на обеспечение приоритета отечественной продукции. Руководство страны поставило задачу снизить зависимость от импорта вакцин. Производители иммунобиологических препаратов наращивают объемы производства для удовлетворения потребности здравоохранения», — рассказали в компании.Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики НИИ им. И.И. Мечникова доктор медицинских наук Михаил Костинов сообщил, что Россия — единственная в мире страна, производящая все существующие в мире вакцины против гриппа. «Нет смысла закупать импортные препараты. Не только из-за программы импортозамещения, но и потому что ни одна страна не может сравниться с Россией по производству вакцин против гриппа. У нас в стране их переизбыток, мы можем обеспечить ими не только россиян, но и другие страны», — пояснил специалист.Ключевые слова: грипп









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