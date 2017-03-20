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 Главная / Новости медицины и фармации

12.09.2017 17:08

Teva продает права на внутриматочную спираль Парагард за 1,1 млрд долларов

Израильский фармпроизводитель Teva договорился о передаче прав на внутриматочный контрацептив Парагард (Paragard) американской компании CooperSurgical. Стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.

В рамках сделки в собственность CooperSurgical также перейдет производственное предприятие в Буффало (штат Нью-Йорк), на котором выпускается контрацептив. Прибыль от реализации Парагарда за 12 месяцев (до 30 июня 2017 года) составила 168 млн долларов.

В прошлом месяце стало известно, что Teva рассматривает возможность продажи подразделения женского здоровья, а также прорабатывает вариант его разделения и реализации по частям. После покупки дженерикового бизнеса Allergan за 40 млрд долларов Teva остро нуждается в денежных средствах для погашения долгов. Помимо подразделения женского здоровья Teva планирует продать бизнес по производству противоопухолевых и обезболивающих препаратов в ЕС.

Ключевые слова: Teva


Последние новости

12.09.2017 17:08

Teva продает права на внутриматочную спираль Парагард за 1,1 млрд долларов

Израильская Teva договорилась о передаче прав на внутриматочный контрацептив Парагард американской компании CooperSurgical. В рамках сделки в собственность CooperSurgical также перейдет производственное предприятие в Буффало, на котором выпускается контрацептив.

12.09.2017 15:37

За 3 года розничные продажи противоподагрических ЛС выросли в 1,5 раза

В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей.

12.09.2017 14:26

На калужском заводе AstraZeneca запущено производство таргетного противоопухолевого препарата

Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только осимертиниб (предназначен для терапии прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутациями гена рецептора эпидермального фактора роста), но также еще один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого.

12.09.2017 13:16

Скворцова: стоимость препаратов против ВИЧ упала в два раза

Cнижение стоимости терапии позволило существенно увеличить охват терапией, по данным за 6 месяцев текущего года, АРВ-лечение проходят 44% пациентов.

12.09.2017 12:04

Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года

По данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года.

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