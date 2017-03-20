Teva продает права на внутриматочную спираль Парагард за 1,1 млрд долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
12.09.2017 17:08
Teva продает права на внутриматочную спираль Парагард за 1,1 млрд долларовИзраильский фармпроизводитель Teva договорился о передаче прав на внутриматочный контрацептив Парагард (Paragard) американской компании CooperSurgical. Стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд долларов, пишет The Pharma Letter.
В рамках сделки в собственность CooperSurgical также перейдет производственное предприятие в Буффало (штат Нью-Йорк), на котором выпускается контрацептив. Прибыль от реализации Парагарда за 12 месяцев (до 30 июня 2017 года) составила 168 млн долларов.
В прошлом месяце стало известно, что Teva рассматривает возможность продажи подразделения женского здоровья, а также прорабатывает вариант его разделения и реализации по частям. После покупки дженерикового бизнеса Allergan за 40 млрд долларов Teva остро нуждается в денежных средствах для погашения долгов. Помимо подразделения женского здоровья Teva планирует продать бизнес по производству противоопухолевых и обезболивающих препаратов в ЕС.
Ключевые слова: Teva
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