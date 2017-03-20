Teva продает права на внутриматочную спираль Парагард за 1,1 млрд долларов Израильский фармпроизводитель Teva договорился о передаче прав на внутриматочный контрацептив Парагард (Paragard) американской компании CooperSurgical. Стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд долларов, пишет



В рамках сделки в собственность CooperSurgical также перейдет производственное предприятие в Буффало (штат Нью-Йорк), на котором выпускается контрацептив. Прибыль от реализации Парагарда за 12 месяцев (до 30 июня 2017 года) составила 168 млн долларов.



В прошлом месяце стало известно, что Teva



Ключевые слова: Израильский фармпроизводитель Teva договорился о передаче прав на внутриматочный контрацептив Парагард (Paragard) американской компании CooperSurgical. Стоимость сделки оценивается в 1,1 млрд долларов, пишет The Pharma Letter В рамках сделки в собственность CooperSurgical также перейдет производственное предприятие в Буффало (штат Нью-Йорк), на котором выпускается контрацептив. Прибыль от реализации Парагарда за 12 месяцев (до 30 июня 2017 года) составила 168 млн долларов.В прошлом месяце стало известно, что Teva рассматривает возможность продажи подразделения женского здоровья, а также прорабатывает вариант его разделения и реализации по частям. После покупки дженерикового бизнеса Allergan за 40 млрд долларов Teva остро нуждается в денежных средствах для погашения долгов. Помимо подразделения женского здоровья Teva планирует продать бизнес по производству противоопухолевых и обезболивающих препаратов в ЕС.Ключевые слова: Teva









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Teva продает права на внутриматочную спираль Парагард за 1,1 млрд долларов Израильская Teva договорилась о передаче прав на внутриматочный контрацептив Парагард американской компании CooperSurgical. В рамках сделки в собственность CooperSurgical также перейдет производственное предприятие в Буффало, на котором выпускается контрацептив.

За 3 года розничные продажи противоподагрических ЛС выросли в 1,5 раза В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей.

На калужском заводе AstraZeneca запущено производство таргетного противоопухолевого препарата Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только осимертиниб (предназначен для терапии прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутациями гена рецептора эпидермального фактора роста), но также еще один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого.

Скворцова: стоимость препаратов против ВИЧ упала в два раза

Cнижение стоимости терапии позволило существенно увеличить охват терапией, по данным за 6 месяцев текущего года, АРВ-лечение проходят 44% пациентов.