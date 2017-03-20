За 3 года розничные продажи противоподагрических ЛС выросли в 1,5 раза В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей. Стоит отметить, что основные объемы реализации противоподагратических ЛС в России приходится на аптечный сегмент рынка (90%).



Рост спроса на препараты для лечения подагры связан с распространением заболевания, что объясняется врачами увеличением потребления пищи, богатой пуринами. Подобная диета приводит к повышению устойчивого уровня мочевой кислоты в крови – причины развития подагры.



В связи с этим существует 2 направления лечения подагры: купирование острого приступа и постоянное противоподагрическое лечение. За период январь-июль 2017 года 93% объемов розничных продаж в рублях и 99% в упаковках в исследуемой группе ЛС приходилось на препараты, снижающие концентрацию мочевой кислоты, оставшуюся долю заняло средство, предназначенное для купирования острого приступа заболевания.

В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей. Стоит отметить, что основные объемы реализации противоподагратических ЛС в России приходится на аптечный сегмент рынка (90%).Рост спроса на препараты для лечения подагры связан с распространением заболевания, что объясняется врачами увеличением потребления пищи, богатой пуринами. Подобная диета приводит к повышению устойчивого уровня мочевой кислоты в крови – причины развития подагры.В связи с этим существует 2 направления лечения подагры: купирование острого приступа и постоянное противоподагрическое лечение. За период январь-июль 2017 года 93% объемов розничных продаж в рублях и 99% в упаковках в исследуемой группе ЛС приходилось на препараты, снижающие концентрацию мочевой кислоты, оставшуюся долю заняло средство, предназначенное для купирования острого приступа заболевания.



Ключевые слова: розничный рынок Ключевые слова: аналитика Remedium









Последние новости



За 3 года розничные продажи противоподагрических ЛС выросли в 1,5 раза В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей.

На калужском заводе AstraZeneca запущено производство таргетного противоопухолевого препарата Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только осимертиниб (предназначен для терапии прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутациями гена рецептора эпидермального фактора роста), но также еще один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого.

Скворцова: стоимость препаратов против ВИЧ упала в два раза

Cнижение стоимости терапии позволило существенно увеличить охват терапией, по данным за 6 месяцев текущего года, АРВ-лечение проходят 44% пациентов.

Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года По данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года.