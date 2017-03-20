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 Главная / Новости медицины и фармации

12.09.2017 15:37

За 3 года розничные продажи противоподагрических ЛС выросли в 1,5 раза

В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей. Стоит отметить, что основные объемы реализации противоподагратических ЛС в России приходится на аптечный сегмент рынка (90%).

Рост спроса на препараты для лечения подагры связан с распространением заболевания, что объясняется врачами увеличением потребления пищи, богатой пуринами. Подобная диета приводит к повышению устойчивого уровня мочевой кислоты в крови – причины развития подагры.

В связи с этим существует 2 направления лечения подагры: купирование острого приступа и постоянное противоподагрическое лечение. За период январь-июль 2017 года 93% объемов розничных продаж в рублях и 99% в упаковках в исследуемой группе ЛС приходилось на препараты, снижающие концентрацию мочевой кислоты, оставшуюся долю заняло средство, предназначенное для купирования острого приступа заболевания.

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Ключевые слова: аналитика Remedium, розничный рынок


Последние новости

12.09.2017 15:37

За 3 года розничные продажи противоподагрических ЛС выросли в 1,5 раза

В последние годы наметилась тенденция роста спроса на препараты для лечения подагры. Так, по данным QuintilesIMS, если за январь-июль 2017 года в России через аптечные сети было реализовано только 843 тыс. упаковок противоподагрических ЛС на сумму около 85 млн рублей в ценах конечного потребления, то в аналогичном периоде 2017 года объемы продаж этих препаратов выросли до 1 276 тыс. упаковок или 138 млн рублей.

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