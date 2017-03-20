Главная / Новости медицины и фармации Россия за год потеряла почти 400 млрд рублей из-за боли Россия только за прошлый год потеряла 396 млрд рублей на содержании временно нетрудоспособных граждан, которые сделали перерыв в работе из-за боли. Эти данные были получены в ходе исследования "Глобальный индекс боли". По итогам опроса, призванного изучить влияние боли на физическое и моральное состояние людей, выяснилось, что 6 из 10 россиян на работе регулярно испытывают боль в теле, а у 3 из 10 человек часто болит голова, что и вынуждает сотрудников уходить на больничный.



Участие в исследовании приняли более 19 000 человек из 32 стран, включая Россию. Данные опроса показали, что из-за боли в теле 33% работающих россиян в прошлом году уходили на больничный в среднем на 3,8 дня. Это 4 место в мире по продолжительности. Ещё 23% оформляли листок временной нетрудоспособности из-за головной боли. 39% опрошенных в России регулярно работают с болью в теле, 35% пытаются не обращать внимания на головную боль, боясь потерять деньги. При этом 2 человека из 10 уверены, что боль портит им карьеру.



Реакция людей на боль сильно разнится: так, 65% китайцев и 59% россиян считают боль признаком слабости, 52% итальянцев она раздражает, а 66% жителей Саудовской Аравии уверены, что боль - это результат постоянных занятий спортом. 31% немцев уверен, что боль можно перетерпеть, а больше всего людей, готовых говорить о ней - в Китае (71%). Россияне, поляки и британцы, напротив, не хотят делиться своими ощущениями. При этом головную боль и одновременно боль в теле испытывает большинство жителей России (92%, один из самых высоких показателей в мире), от боли в теле как минимум раз в неделю страдают 63% россиян (56% в мире), от головной боли - 29% (1 место в Европе).



87% россиян признаются, что боль в теле ухудшает качество жизни (69% в мире), как и головная боль (85% в России, 64% в мире). 74% опрошенных в России из-за боли ночью плохо спят (3 место в мире). Головной болью страдают 86% людей в мире, из них 23% еженедельно, самые высокие показатели по головной боли демонстрируют Саудовская Аравия, Южная Африка, США, Индия, Филиппины, Индонезия и Кения (31% или более).



Боль оказывает значительное влияние на трудовую деятельность: почти половина людей в мире говорят, что часто работают, преодолевая боль, что напрямую влияет на эффективность и производительность труда. В мире за последний год средний работник потерял 2,6 дня из-за боли в теле, что стоило мировой экономике не менее 245 млрд долларов США. Средняя продолжительность больничного в три дня характерна для Польши, Индии, Норвегии, России, Саудовской Аравии, Германии, Австралии, Италии, Индонезии, Бельгии, Испании и Франции. Самый маленький перерыв в работе из-за боли в теле делают японцы: не более одного дня в год.



Как показало исследование "Глобальный индекс боли", 99% россиян жалуются на боль в теле, а 67% из них испытывают её не реже раза в неделю.



Источник: Данные приведены на основании Глобального индекса боли - исследование, проведенное международным аналитическим агентством Edelman Intelligence для компании GSK Consumer Healthcare в 2017 году. В ходе исследования было опрошено более 19 000 человек из 32 стран, включая Россию.





Россия только за прошлый год потеряла 396 млрд рублей на содержании временно нетрудоспособных граждан, которые сделали перерыв в работе из-за боли. Эти данные были получены в ходе исследования "Глобальный индекс боли". По итогам опроса, призванного изучить влияние боли на физическое и моральное состояние людей, выяснилось, что 6 из 10 россиян на работе регулярно испытывают боль в теле, а у 3 из 10 человек часто болит голова, что и вынуждает сотрудников уходить на больничный.Участие в исследовании приняли более 19 000 человек из 32 стран, включая Россию. Данные опроса показали, что из-за боли в теле 33% работающих россиян в прошлом году уходили на больничный в среднем на 3,8 дня. Это 4 место в мире по продолжительности. Ещё 23% оформляли листок временной нетрудоспособности из-за головной боли. 39% опрошенных в России регулярно работают с болью в теле, 35% пытаются не обращать внимания на головную боль, боясь потерять деньги. При этом 2 человека из 10 уверены, что боль портит им карьеру.Реакция людей на боль сильно разнится: так, 65% китайцев и 59% россиян считают боль признаком слабости, 52% итальянцев она раздражает, а 66% жителей Саудовской Аравии уверены, что боль - это результат постоянных занятий спортом. 31% немцев уверен, что боль можно перетерпеть, а больше всего людей, готовых говорить о ней - в Китае (71%). Россияне, поляки и британцы, напротив, не хотят делиться своими ощущениями. При этом головную боль и одновременно боль в теле испытывает большинство жителей России (92%, один из самых высоких показателей в мире), от боли в теле как минимум раз в неделю страдают 63% россиян (56% в мире), от головной боли - 29% (1 место в Европе).87% россиян признаются, что боль в теле ухудшает качество жизни (69% в мире), как и головная боль (85% в России, 64% в мире). 74% опрошенных в России из-за боли ночью плохо спят (3 место в мире). Головной болью страдают 86% людей в мире, из них 23% еженедельно, самые высокие показатели по головной боли демонстрируют Саудовская Аравия, Южная Африка, США, Индия, Филиппины, Индонезия и Кения (31% или более).Боль оказывает значительное влияние на трудовую деятельность: почти половина людей в мире говорят, что часто работают, преодолевая боль, что напрямую влияет на эффективность и производительность труда. В мире за последний год средний работник потерял 2,6 дня из-за боли в теле, что стоило мировой экономике не менее 245 млрд долларов США. Средняя продолжительность больничного в три дня характерна для Польши, Индии, Норвегии, России, Саудовской Аравии, Германии, Австралии, Италии, Индонезии, Бельгии, Испании и Франции. Самый маленький перерыв в работе из-за боли в теле делают японцы: не более одного дня в год.Как показало исследование "Глобальный индекс боли", 99% россиян жалуются на боль в теле, а 67% из них испытывают её не реже раза в неделю.



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