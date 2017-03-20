На калужском заводе AstraZeneca запущено производство таргетного противоопухолевого препарата Компания AstraZeneca начала выпуск препарата осимертиниба для лечения рака легкого на своих производственных мощностях в Калужской области. Производство таргетного противоопухолевого лекарственного средства будет осуществляться на новой линии, сообщили в компании.



Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только осимертиниб (предназначен для терапии прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутациями гена рецептора эпидермального фактора роста), но также еще один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого. Всего – до 3,5 млн упаковок инновационных лекарственных препаратов AstraZeneca в год. Согласно текущему графику локализации, выход их производства на полный цикл запланирован на 2020 год.



В компании подчеркивают, что Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». AstraZeneca открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 млн долларов, и с тех пор продолжает последовательно развивать свое локальное производство. На заводе в Калужской области производится более 30 инновационных препаратов для лечения заболеваний в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, гастроэнтерология, психиатрия и пульмонология. Это практически 80% портфеля компании в России.



Ключевые слова: импортозамещение Компания AstraZeneca начала выпуск препарата осимертиниба для лечения рака легкого на своих производственных мощностях в Калужской области. Производство таргетного противоопухолевого лекарственного средства будет осуществляться на новой линии, сообщили в компании.Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только осимертиниб (предназначен для терапии прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутациями гена рецептора эпидермального фактора роста), но также еще один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого. Всего – до 3,5 млн упаковок инновационных лекарственных препаратов AstraZeneca в год. Согласно текущему графику локализации, выход их производства на полный цикл запланирован на 2020 год.В компании подчеркивают, что Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». AstraZeneca открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 млн долларов, и с тех пор продолжает последовательно развивать свое локальное производство. На заводе в Калужской области производится более 30 инновационных препаратов для лечения заболеваний в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, гастроэнтерология, психиатрия и пульмонология. Это практически 80% портфеля компании в России.Ключевые слова: AstraZeneca









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