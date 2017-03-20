На калужском заводе AstraZeneca запущено производство таргетного противоопухолевого препарата

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Главная / Новости медицины и фармации
12.09.2017 14:26
На калужском заводе AstraZeneca запущено производство таргетного противоопухолевого препаратаКомпания AstraZeneca начала выпуск препарата осимертиниба для лечения рака легкого на своих производственных мощностях в Калужской области. Производство таргетного противоопухолевого лекарственного средства будет осуществляться на новой линии, сообщили в компании.
Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только осимертиниб (предназначен для терапии прогрессирующего или метастатического немелкоклеточного рака легкого с мутациями гена рецептора эпидермального фактора роста), но также еще один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого. Всего – до 3,5 млн упаковок инновационных лекарственных препаратов AstraZeneca в год. Согласно текущему графику локализации, выход их производства на полный цикл запланирован на 2020 год.
В компании подчеркивают, что Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». AstraZeneca открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 млн долларов, и с тех пор продолжает последовательно развивать свое локальное производство. На заводе в Калужской области производится более 30 инновационных препаратов для лечения заболеваний в таких терапевтических областях, как онкология, кардиология, гастроэнтерология, психиатрия и пульмонология. Это практически 80% портфеля компании в России.
Ключевые слова: AstraZeneca, импортозамещение
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