Главная / Новости медицины и фармации Российские гинекологи: пора пересмотреть принципы взаимодействия с пациентками Взаимоотношения гинеколога и пациентки в современных реалиях стали одной из основных тем обсуждения во время Х Общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Он сегодня завершил свою работу.

Специалисты сошлись во мнении, что пришла пора пересмотреть свои подходы к ведению приема: сегодняшние женщины благодаря интернету имеют неограниченный доступ к информации о здоровье и готовы обсуждать ее с врачами. Способность вести с ними конструктивный диалог станет дополнительным стимулом для пациенток чаще обращаться к докторам не только в случае расстройств репродуктивного здоровья, но и с целью профилактики заболеваний или обсуждения методов планирования семьи. Инициатором обсуждения выступила фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер», организовав специальное мероприятие в рамках семинара – круглый стол «Пойми меня: когда пациентки доверяют врачу-гинекологу».



Согласно данным исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» - 2017», в числе пяти наиболее значимых критериев, которые важны для женщины при обращении к гинекологу, - высокий уровень профессиональной квалификации врача, комфортные гигиенические условия приема, а также доброжелательное и вежливое отношение. Несмотря на то, что большинство женщин репродуктивного возраста предпочитает наблюдаться у «своего» доктора, каждая пятая (19% опрошенных) посещает разных специалистов. Кроме того, при выборе конкретного препарата из перечня предложенных гормональных средств 24% женщин полагаются на отзывы в интернете: на форумах и медицинских сайтах .



Виктор Радзинский, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), заслуженный деятель науки РФ, профессор, член-корреспондент РАН: «Сегодня мы имеем дело совсем с другими пациентками, чем 10 лет назад. Они могут перепроверить любую информацию, которую дает им врач. Они сомневаются, если им назначают чрезмерное с их точки зрения количество анализов, они активно задают вопросы и интересуются сутью назначений, стремясь к диалогу. Чтобы соответствовать их ожиданиям, нам, гинекологам, важно также начать перестраиваться, идти в ногу со временем и обладать самыми последними знаниями, а также лучше понимать то, что хотят пациентки. Тогда будет доверие, будет приверженность назначениям, будет бОльшая эффективность в сохранении женского здоровья».



Согласно анализу форумов и социальных сетей, который накануне круглого стола провела компания «Гедеон Рихтер» , россиянок волнует несколько моментов, связанных с визитом к гинекологу. Среди них так называемый междисциплинарный конфликт, когда в отношении приема одного препарата гинеколог дает определенную информацию, а врач другой специальности ее опровергает. Пациентка просто не понимает, кому ей доверять. Женщины также жалуются на отсутствие единого подхода в лечении одного и того же заболевания среди самих гинекологов. Пациенток волнует и вопрос необходимости назначаемого большого числа анализов и процедур (где «золотая середина»?), иногда встречающееся панибратство и даже хамство со стороны врачей, а также не готовность некоторых специалистов здравоохранения объяснять логику и суть своих назначений.



Виктор Радзинский: «Анализируя эти данные, обсуждая отдельные такие случаи с коллегами, мне кажется, что пришло время задуматься о том, как мы сегодня взаимодействуем с пациентками. Мы должны вести прием на основании лучшего мирового опыта, принципах этики. Мы должны слушать наших пациенток, вести с ними диалог. Нам важно сохранить и повысить их доверие к врачу. Тогда наши женщины будут более здоровыми, рожать более здоровых детей».



Инициатором обсуждения темы взаимоотношений гинеколога и пациентки в современных реалиях выступила компания «Гедеон Рихтер». Эта тема стала лейтмотивом социального проекта «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер»» в этом году, который проводится с целью формирования у российских женщин культуры заботы о своем репродуктивном здоровье. Она также нашла свое продолжение в пресс-конкурсе «Идеальный гинеколог: какой он?», прием журналистских работ на который завершится 30 сентября 2017 года.



Анна Похитонова, руководитель отдела по связям с общественностью московского представительства «Гедеон Рихтер»: «Известно, что компания «Гедеон Рихтер» является признанным экспертом и лидером в сфере женского здоровья вот уже более 100 лет. Но это не только повод для гордости, это еще и большая ответственность. Именно это подтолкнуло нас в прошлом году запустить социальный проект «Неделя женского здоровья «Гедеон Рихтер». Это также мотивирует нас поднимать и обсуждать наиболее острые и актуальные для российской гинекологии темы, одной из которых и является то, как создать доверительные отношения между врачом и пациенткой».







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