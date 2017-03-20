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 Главная / Новости медицины и фармации

12.09.2017 13:16

Скворцова: стоимость препаратов против ВИЧ упала в два раза

Цена на антиретровирусные лекарственные препараты за полтора года снизилась в два раза, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на церемонии открытия московского этапа Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

По ее словам, снижение стоимости терапии позволило существенно увеличить охват терапией, по данным за 6 месяцев текущего года, АРВ-лечение проходят 44% пациентов.

Акция по экспресс-тестированию на ВИЧ проходит совместно с РЖД в 24 городах в тех регионах страны, которые имеют наиболее сложную эпидемиологическую ситуацию с точки зрения распространения ВИЧ, информирует ТАСС. Акция стартовала 7 июля во Владивостоке.

Ключевые слова: Вероника Скворцова, ВИЧ


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12.09.2017 13:16

Скворцова: стоимость препаратов против ВИЧ упала в два раза

Cнижение стоимости терапии позволило существенно увеличить охват терапией, по данным за 6 месяцев текущего года, АРВ-лечение проходят 44% пациентов.

12.09.2017 12:04

Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года

По данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года.

12.09.2017 10:40

Janssen отказалась от исследований терапии гепатита С из-за высокой конкуренции

В компании рассказали, что текущие клинические исследования II фазы будут завершены как планировалось ранее, однако дальнейшие исследовательские мероприятия будут отменены. Janssen намерена сосредоточить усилия на разработке методов лечения вирусного гепатита В, добавили представители фармкомпании.

11.09.2017 18:23

В ходе исследований нового JAK-ингибитора скончались два пациента

Причина смерти одного участника клинических исследований упадацитиниба неизвестна, тогда как второй пациент КИ умер предположительно из-за тромбоэмболии легочной артерии. Ранее FDA отказалась регистрировать другой ингибитор JAK1/JAK2-киназ из-за небольшого повышения частоты тромбообразования среди пациентов.

11.09.2017 16:44

Allergan воспользовалась суверенным иммунитетом индейцев для защиты патентов на глазные капли Рестасис

Фармпроизводитель согласился на предложение племени могауков из резервации Сент-Реджис и передала племени права на Рестасис: согласно законодательству США, оспорить патенты, находящиеся в собственности организаций с суверенным иммунитетов.

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