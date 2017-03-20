Скворцова: стоимость препаратов против ВИЧ упала в два раза

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Главная / Новости медицины и фармации
12.09.2017 13:16
Скворцова: стоимость препаратов против ВИЧ упала в два разаЦена на антиретровирусные лекарственные препараты за полтора года снизилась в два раза, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова на церемонии открытия московского этапа Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
По ее словам, снижение стоимости терапии позволило существенно увеличить охват терапией, по данным за 6 месяцев текущего года, АРВ-лечение проходят 44% пациентов.
Акция по экспресс-тестированию на ВИЧ проходит совместно с РЖД в 24 городах в тех регионах страны, которые имеют наиболее сложную эпидемиологическую ситуацию с точки зрения распространения ВИЧ, информирует ТАСС. Акция стартовала 7 июля во Владивостоке.
Ключевые слова: Вероника Скворцова, ВИЧ
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