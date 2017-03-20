Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года По данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года, говорится в комментарии министра здравоохранения Вероники Скворцовой, поступившем в редакцию Remedium.



Как сообщалось ранее, за 7 месяцев текущего года в нашей стране умерло на 23,7 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 мес. 2016 года – 13,0 на 1000 населения).



Достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения - на 3,3%, новообразований - на 2,8%, туберкулеза - на 15,2%, болезней органов дыхания - на 9,0%, в том числе от пневмоний - на 21,0%, болезней органов пищеварения - на 4,2%, внешних причин смерти - на 10,7%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 8,5%.



Отдельно Минздрав отмечает снижение смертности населения трудоспособного возраста. За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин на 8,6%, женщин – на 8,3%. Снижение смертности произошло за счет снижения смертности от новообразований - на 5,5%, болезней кровообращения - на 7,2%, туберкулеза - на 17,6%, болезней органов дыхания - на 23,3%, болезней органов пищеварения - на 10,2%, внешних причин смерти - на 11,0%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 10,3%, от случайных отравлений алкоголем – на 21%.



Ключевые слова: продолжительность жизни По данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года, говорится в комментарии министра здравоохранения Вероники Скворцовой, поступившем в редакцию Remedium.Как сообщалось ранее, за 7 месяцев текущего года в нашей стране умерло на 23,7 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Смертность населения снизилась на 2,3% и составила 12,7 на 1000 населения (за 7 мес. 2016 года – 13,0 на 1000 населения).Достигнутые результаты обусловлены снижением смертности от всех основных причин: от болезней системы кровообращения - на 3,3%, новообразований - на 2,8%, туберкулеза - на 15,2%, болезней органов дыхания - на 9,0%, в том числе от пневмоний - на 21,0%, болезней органов пищеварения - на 4,2%, внешних причин смерти - на 10,7%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 8,5%.Отдельно Минздрав отмечает снижение смертности населения трудоспособного возраста. За 6 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года смертность населения данной возрастной группы снизилась на 8,5%, в том числе среди мужчин на 8,6%, женщин – на 8,3%. Снижение смертности произошло за счет снижения смертности от новообразований - на 5,5%, болезней кровообращения - на 7,2%, туберкулеза - на 17,6%, болезней органов дыхания - на 23,3%, болезней органов пищеварения - на 10,2%, внешних причин смерти - на 11,0%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 10,3%, от случайных отравлений алкоголем – на 21%.Ключевые слова: Минздрав









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Средняя продолжительность жизни россиян впервые достигла 72,5 года По данным Росстата, за 7 месяцев текущего года продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года, впервые в нашей истории достигнув 72,5 года. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на 1 год – с 66,5 до 67,5 года. У женщин продолжительности жизни составила 77,4 года.

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