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 Главная / Новости медицины и фармации

12.09.2017 10:40

Janssen отказалась от исследований терапии гепатита С из-за высокой конкуренции

Компания Janssen (входит в Johnson & Johnson) прекратит дальнейшую разработку лекарственного препарата против вирусного гепатита С из-за наличия на глобальном рынке большого количества эффективных методов лечения данного заболевания. Об этом пишет Reuters.

Решение Janssen распространяется на экспериментальный комбинированный препарат JNJ-4178, в состав которого входит три противовирусных средства прямого действия.

В компании рассказали, что текущие клинические исследования II фазы будут завершены как планировалось ранее, однако дальнейшие исследовательские мероприятия будут отменены. Janssen намерена сосредоточить усилия на разработке методов лечения вирусного гепатита В, добавили представители фармкомпании.

Ключевые слова: Janssen, гепатит С


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12.09.2017 10:40

Janssen отказалась от исследований терапии гепатита С из-за высокой конкуренции

В компании рассказали, что текущие клинические исследования II фазы будут завершены как планировалось ранее, однако дальнейшие исследовательские мероприятия будут отменены. Janssen намерена сосредоточить усилия на разработке методов лечения вирусного гепатита В, добавили представители фармкомпании.

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Причина смерти одного участника клинических исследований упадацитиниба неизвестна, тогда как второй пациент КИ умер предположительно из-за тромбоэмболии легочной артерии. Ранее FDA отказалась регистрировать другой ингибитор JAK1/JAK2-киназ из-за небольшого повышения частоты тромбообразования среди пациентов.

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Фармпроизводитель согласился на предложение племени могауков из резервации Сент-Реджис и передала племени права на Рестасис: согласно законодательству США, оспорить патенты, находящиеся в собственности организаций с суверенным иммунитетов.

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