Janssen отказалась от исследований терапии гепатита С из-за высокой конкуренции

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Главная / Новости медицины и фармации
12.09.2017 10:40
Janssen отказалась от исследований терапии гепатита С из-за высокой конкуренцииКомпания Janssen (входит в Johnson & Johnson) прекратит дальнейшую разработку лекарственного препарата против вирусного гепатита С из-за наличия на глобальном рынке большого количества эффективных методов лечения данного заболевания. Об этом пишет Reuters.
Решение Janssen распространяется на экспериментальный комбинированный препарат JNJ-4178, в состав которого входит три противовирусных средства прямого действия.
В компании рассказали, что текущие клинические исследования II фазы будут завершены как планировалось ранее, однако дальнейшие исследовательские мероприятия будут отменены. Janssen намерена сосредоточить усилия на разработке методов лечения вирусного гепатита В, добавили представители фармкомпании.
Ключевые слова: Janssen, гепатит С
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