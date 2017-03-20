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 Главная / Новости медицины и фармации

11.09.2017 18:23

В ходе исследований нового JAK-ингибитора скончались два пациента

Два пациента скончались в ходе клинических исследований III фазы JAK-ингибитора разработки AbbVie. Сообщение компании о летальных исходах на фоне терапии упадацитинибом (upadacitinib) вновь подняло вопрос о безопасности лекарственных препаратов данного класса, информирует Reuters.

Представители AbbVie рассказали, что причина смерти одного пациента неизвестна, тогда как второй участник КИ умер предположительно из-за тромбоэмболии легочной артерии. Речь идет о клинических исследованиях двух доз упадацитиниба (15 и 30 мг) среди пациентов со среднетяжелым и тяжелым ревматоидным артритом, не ответивших (или с непереносимостью) на другие противоревматические лекарственные препараты. В целом, упадацитиниб достиг первичных конечных точек КИ.

В апреле 2017 года Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) отказалась регистрировать экспериментальный препарат барицитиниб компании Eli Lilly, потребовав провести дополнительные клинические испытания. Позже в Eli Lilly заявили, что решение регулятора было вызвано небольшим повышением частоты тромбообразования среди пациентов, получавших барицитиниб. Данное лекарственное средство также относится к классу пероральных ингибиторов JAK1/JAK2-киназ.

Ключевые слова: AbbVie


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