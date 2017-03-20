Предварительная научная программа XIII Съезда и XVII Конгресса Российского общества урологов

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Главная / Новости медицины и фармации
11.09.2017 16:54
Предварительная научная программа XIII Съезда и XVII Конгресса Российского общества урологов8-10 ноября 2017 года в Москве пройдет XIII Съезд и XVII Конгресс Российского общества урологов. На сайте мероприятия Вы можете ознакомиться с предварительной научной программой.
Научная программа мероприятия формировалась совместно с Европейской ассоциацией урологов. Она включает в себя доклады ведущих российских и зарубежных специалистов отрасли, лекционные циклы и секционные заседания. Особый упор в программе сделан на новейшие разработки и технологии, достижения отечественной и зарубежной урологии.
Также 10 ноября 2017 года в рамках Конгресса состоится Европейская урологическая школа. В Школе примут участие ведущие европейские специалисты, с которыми Вы сможете обменяться мнениями в ходе лекций и дискуссий.
В число спикеров войдут:
Christopher Chapple
(Великобритания)
Frank Van Der Aa
(Бельгия)
Ignacio Moncada
(Испания)
Henk Van Der Poel
(Нидерланды)
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться Вы можете на сайте: www.congress-rou.ru
По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:
Яна Рагулина
Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 201
e-mail: congress_rou@ctogroup.ru
Ключевые слова: анонс
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