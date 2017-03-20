Предварительная научная программа XIII Съезда и XVII Конгресса Российского общества урологов 8-10 ноября 2017 года в Москве пройдет XIII Съезд и XVII Конгресс Российского общества урологов. На сайте мероприятия Вы можете ознакомиться с предварительной научной программой.



Научная программа мероприятия формировалась совместно с Европейской ассоциацией урологов. Она включает в себя доклады ведущих российских и зарубежных специалистов отрасли, лекционные циклы и секционные заседания. Особый упор в программе сделан на новейшие разработки и технологии, достижения отечественной и зарубежной урологии.



Также 10 ноября 2017 года в рамках Конгресса состоится Европейская урологическая школа. В Школе примут участие ведущие европейские специалисты, с которыми Вы сможете обменяться мнениями в ходе лекций и дискуссий.



В число спикеров войдут:



Christopher Chapple

(Великобритания)



Frank Van Der Aa

(Бельгия)



Ignacio Moncada

(Испания)



Henk Van Der Poel

(Нидерланды)



Ознакомиться с программой и зарегистрироваться Вы можете на сайте:



По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:



Яна Рагулина

Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 201

e-mail:



Ключевые слова: 8-10 ноября 2017 года в Москве пройдет. На сайте мероприятия Вы можете ознакомиться с предварительной научной программой.Научная программа мероприятия формировалась совместно с Европейской ассоциацией урологов. Она включает в себя доклады ведущих российских и зарубежных специалистов отрасли, лекционные циклы и секционные заседания. Особый упор в программе сделан на новейшие разработки и технологии, достижения отечественной и зарубежной урологии.Такжев рамках Конгресса состоится. В Школе примут участие ведущие европейские специалисты, с которыми Вы сможете обменяться мнениями в ходе лекций и дискуссий.В число спикеров войдут:Christopher Chapple(Великобритания)Frank Van Der Aa(Бельгия)Ignacio Moncada(Испания)Henk Van Der Poel(Нидерланды)Ознакомиться с программой и зарегистрироваться Вы можете на сайте: www.congress-rou.ru По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:Яна РагулинаТел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 201e-mail: congress_rou@ctogroup.ru Ключевые слова: анонс









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