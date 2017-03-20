Allergan воспользовалась суверенным иммунитетом индейцев для защиты патентов на глазные капли Рестасис

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Главная / Новости медицины и фармации
11.09.2017 16:44
Allergan воспользовалась суверенным иммунитетом индейцев для защиты патентов на глазные капли РестасисИрландская компания Allergan нашла новую лазейку в законодательстве США и воспользовалась патентными привилегиями индейских племен для защиты прав на глазные капли Рестасис (циклоспорин), сообщает Reuters.
Фармпроизводитель согласился на предложение племени могауков из резервации Сент-Реджис и передала племени права на Рестасис: согласно законодательству США, оспорить патенты, находящиеся в собственности организаций с суверенным иммунитетов. За фактическое использование суверенного иммунитета индейского племени Allergan заплати могаукам единовременную выплату в размере 13,75 млн долларов, а также будет ежегодно выплачивать роялти с продаж (около 15 млн долларов).
Рыночные аналитики отмечают, что если неожиданное решение компании будет эффективным, то им могут воспользоваться и другие производители дорогостоящих оригинальных препаратов, что задержит выход на рынок дженериков. Ежегодно продажи препарата Рестасис приносят Allergan около 1,5 млрд долларов, что составляет 15% прибыли компании.
Ключевые слова: Allergan
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