Новым руководителем Teva назначен Кааре Шульц

11.09.2017 14:52
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
11.09.2017 14:52
Новым руководителем Teva назначен Кааре ШульцСовет директоров израильского производителя дженериков Teva сделал окончательный выбор нового исполнительного директора компании. Им стал Кааре Шульц (Kaare Schultz) – бывший руководитель Lundbeck, сообщает Reuters.
Teva осталась без постоянного исполнительного директора в феврале этого года после ухода Эреза Вигодмана, руководившего компанией с 2014 года. С момента ухода Вигодмана, временным исполняющим обязанности руководителя компании был Ицхак Петербург.
Шульц руководил Lundbeck с 2015 года. До этого он работал в Novo Nordisk (с 1989 года), к моменту ухода из Novo Nordisk Шульц занимал пост операционного директора компании.
Фото: nordiclifescience.org
Ключевые слова: Teva, назначение
Последние новости