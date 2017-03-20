Новым руководителем Teva назначен Кааре Шульц Совет директоров израильского производителя дженериков Teva сделал окончательный выбор нового исполнительного директора компании. Им стал Кааре Шульц (Kaare Schultz) – бывший руководитель Lundbeck, сообщает



Teva осталась без постоянного исполнительного директора в феврале этого года после ухода Эреза Вигодмана, руководившего компанией с 2014 года. С момента ухода Вигодмана, временным исполняющим обязанности руководителя компании был Ицхак Петербург.



Шульц руководил Lundbeck с 2015 года. До этого он работал в Novo Nordisk (с 1989 года), к моменту ухода из Novo Nordisk Шульц занимал пост операционного директора компании.



Фото: nordiclifescience.org





Ключевые слова: назначение Совет директоров израильского производителя дженериков Teva сделал окончательный выбор нового исполнительного директора компании. Им стал Кааре Шульц (Kaare Schultz) – бывший руководитель Lundbeck, сообщает Reuters Teva осталась без постоянного исполнительного директора в феврале этого года после ухода Эреза Вигодмана, руководившего компанией с 2014 года. С момента ухода Вигодмана, временным исполняющим обязанности руководителя компании был Ицхак Петербург.Шульц руководил Lundbeck с 2015 года. До этого он работал в Novo Nordisk (с 1989 года), к моменту ухода из Novo Nordisk Шульц занимал пост операционного директора компании.Ключевые слова: Teva









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Новым руководителем Teva назначен Кааре Шульц Teva осталась без постоянного исполнительного директора в феврале этого года после ухода Эреза Вигодмана, руководившего компанией с 2014 года. С момента ухода Вигодмана, временным исполняющим обязанности руководителя компании был Ицхак Петербург.

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