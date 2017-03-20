В США одобрен тоцилизумаб для лечения побочного эффекта CAR-T терапии

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11.09.2017 13:32
В США одобрен тоцилизумаб для лечения побочного эффекта CAR-T терапииРегуляторные органы США зарегистрировали первый препарат для лечения жизнеугрожающего синдрома высвобождения цитокинов, индуцированного Т-клеточной CAR-терапией. Им стал тоцилизумаб производства компании Roche, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.
Причиной синдрома высвобождения цитокинов (СВЦ) является сверхактивный иммунный ответ на введение противоопухолевого препарата с химерным антигенным рецептором (CAR) T-клеток. Большинство пациентов, у которых возникает СВЦ, испытывают гриппоподобные симптомы легкой и средней степени тяжести, легко поддающиеся лечению. Однако у некоторых пациентов возникают более серьезные симптомы, которые могут привести к потенциально опасным для жизни осложнениям, таким как сердечная дисфункция, острый респираторный дистресс-синдром или полиорганная недостаточность.
Решение FDA основано на ретроспективном анализе объединенных данных клинических исследований CAR T-клеточной терапии при онкогематологических заболеваниях, в которых оценивали эффективность тоцилизумаба в лечении СВЦ. Популяция в исследовании включала в себя 45 пациентов, взрослых и детей, получавших лечение тоцилизумабом, с дополнительными высокими дозами кортикостероидов или без них, при серьезных или опасных для жизни СВЦ.
У 31 пациента был достигнут ответ, определяемый как купирование СВЦ в течение 14 дней после первой дозы препарата, учитывая то, что понадобилось не более двух доз тоцилизумаба и не использовались никакие другие препараты кроме кортикостероидов. Никаких нежелательных явлений, связанных с тоцилизумабом, не наблюдалось. Второе исследование, с независимой когортой, включавшей 15 пациентов с индуцированными CAR T-клетками СВЦ, подтвердило купирование СВЦ в течение 14 дней.
Первая в истории CAR-T терапия была одобрена в США в конце прошлого месяца. Персонализированная терапия, зарегистрированная под торговым наименованием Кимриа (Kymriah), создана на основе технологий по использованию химерных антигенных рецепторов (CAR-T) при сотрудничестве с исследователями из Пенсильванского университета. Технология CAR-T предполагает модификацию иммунных клеток пациента путем добавления к Т-клеткам химерного антигенного рецептора. После введения измененных клеток обратно в организм больного, генетически модифицированные иммунные клетки целенаправленно уничтожают раковые клетки.
Ключевые слова: США, CAR-T, Roche
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