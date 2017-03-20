Главная / Новости медицины и фармации Названы те, кому россиянки доверяют свое репродуктивное здоровье В субботу, 09 сентября 2017 года в Сочи состоялась ежегодная церемония награждения победителей национальной премии «Репродуктивное завтра России». Уже в 6-й раз профессиональное медицинское сообщество назвало тех, кто внес наиболее значительный вклад в развитие российского акушерства и гинекологии. За профессиональные заслуги и выдающиеся достижения награду получили практикующие врачи, а также коллективы лечебных учреждений, работающих в сфере родовспоможения, охраны женского и семейного репродуктивного здоровья из различных регионов России. Эта премия проводится по инициативе фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» и авторитетного журнала Status Praesens.



Награждение лучших практикующих врачей и коллективов ЛПУ ежегодно проходит во время всероссийского форума и научно-практического семинара «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии». Это ключевое событие в области акушерства и гинекологии, инициатором и вдохновителем которого является профессор Виктор Евсеевич Радзинский, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), заслуженный деятель науки РФ.



Виктор Радзинский, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), заслуженный деятель науки РФ, профессор, член-корреспондент РАН, открывая церемонию награждения, отметил: «Сегодня мы отмечаем тех, кто способствует развитию российской медицины, акушерства и гинекологии на уровне мировых стандартов и даже выше. Мое отдельное спасибо тем, кто ежедневно общается с пациентами, формирует у них доверие к акушеру-гинекологу как к специалисту. Совершенствуя научную базу, основанную на квалифицированных врачах, к которым стремятся наши женщины, мы вносим огромный вклад в развитие демографического положения нашей страны».



Доктор Аттила Варади, полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России: «В этом году в рамках нашего исследования «Индекс женского здоровья «Гедеон Рихтер» мы выявили, что для пациенток квалифицированность врача является основным фактором выбора специалиста. Шесть лет назад мы стали соучредителями этой премии, которая сегодня дает ориентир, задает стандарты, по которым развиваются российские акушерство и гинекология. Уверен, что к победителям выстроятся очереди молодых специалистов, чтобы перенять тот передовой опыт заботы о здоровье женщин, который так важен для сохранения репродуктивного потенциала страны».



Победителями премии «Репродуктивное завтра России – 2017» стали:



Номинация «Добрые руки»

Вручается врачам-акушерам родильных домов и перинатальных центров

Лауреат: Апресян Сергей Владиславович, д.м.н., профессор, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГКБ имени Иноземцева (Москва)



Номинация «Спасающий жизни»

Вручается врачам анестезиологам-реаниматологам

Лауреат: Мазурок Вадим Альбертович, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии в Федеральном Центре имени В.А.Алмазова (Санкт-Петербург)



Номинация «Первый врач»

Вручается врачам-неонатологам

Лауреат: Попова Мария Сергеевна, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства (Москва)



Номинация «На страже женского здоровья»

Вручается врачам женских консультаций, стационаров, поликлиник, консультационных центров

Лауреат: Филиппов Евгений Федорович, д.м.н., министр здравоохранения Краснодарского края (Краснодар)



Номинация «Мастерство»

Вручается за разработку и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, выполнение уникальных операций

Лауреат: Голубенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий Орловского Перинатального центра (Орел)



Номинация «Призвание — врач»

Вручается врачам акушерам-гинекологам или врачам смежных специальностей

Лауреат: Шевчук Алексей Сергеевич, к.м.н., врач-онколог, ведущий научный сотрудник отделения гинекологии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена (Москва)



Номинация «Династия»

Вручается врачам — представителям врачебных династий

Лауреат: Ирышков Дмитрий Сергеевич, к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии Пензенского института усовершенствования врачей (Пенза)



Номинация «Несущие свет»

Вручается врачам, преподавательскому составу и представителям немедицинских специальностей за энтузиазм в организации обучающих программ, за разработку и внедрение новых оригинальных методов преподавания, создание учебников и методических пособий

Лауреат: Подзолкова Наталия Михайловна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования (Москва)



Номинация «Подвижничество»

Вручается главным специалистам, руководителям, администраторам, внёсшим большой вклад в здравоохранение

Лауреат: Кира Евгений Фёдорович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой женских болезней и репродуктивного здоровья Института усовершенствования врачей, главный акушер-гинеколог «Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова», заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ (Москва)



Номинация «Лучший перинатальный центр»

Лауреаты:

«Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2» (Волгоград)

Московский областной перинатальный центр (Балашиха)

Сургутский клинический перинатальный центр (Сургут)







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