В Москве пройдет конференция «Доступная медицина: время перемен. Инновации, тренды и перспективы» 21 сентября в Марриотт Гранд Отель пройдет конференция «Доступная медицина: время перемен. Инновации, тренды и перспективы».



Мероприятие будет посвящено проекту «Доступная медицина», главная миссия которого - повышение профессионального уровня предоставления медицинских услуг с помощью применения самых инновационных технологий.

21 сентября в Марриотт Гранд Отель пройдет конференция «Доступная медицина: время перемен. Инновации, тренды и перспективы».Мероприятие будет посвящено проекту «Доступная медицина», главная миссия которого - повышение профессионального уровня предоставления медицинских услуг с помощью применения самых инновационных технологий. Сегодня уже запущено и активно используется федеральная система мониторинга доступности здравоохранения портала, в разработке которого принимали участие специалисты Министерства здравоохранения РФ и ФАС России.



Доступность медицины — одна из важнейших социальных задач государства в современных условиях и означает возможность получения всеми гражданами страны, вне зависимости от места их проживания, своевременной медицинской помощи на уровне самых инновационных медицинских технологий.



Какие новые требования будут установлены перед частными и государственными медучреждениями? Какие решения будут предприняты по вопросам ценообразования в лекарственной сфере? Какие возможности откроются перед страховыми компаниями с вступлением в силу закона о внедрении телемедицины? Какие инновационные бизнес - модели станут актуальными в 2018 году?



В рамках конференции регуляторы, эксперты фармацевтического, страхового и телекоммуникационного рынков, HR директора коммерческих медицинских центров обсудят перспективы развития доступной и качественной медицины будущего.



Регистрация участников по ссылке:



Ключевые слова: Сегодня уже запущено и активно используется федеральная система мониторинга доступности здравоохранения портала, в разработке которого принимали участие специалисты Министерства здравоохранения РФ и ФАС России.Доступность медицины — одна из важнейших социальных задач государства в современных условиях и означает возможность получения всеми гражданами страны, вне зависимости от места их проживания, своевременной медицинской помощи на уровне самых инновационных медицинских технологий.Какие новые требования будут установлены перед частными и государственными медучреждениями? Какие решения будут предприняты по вопросам ценообразования в лекарственной сфере? Какие возможности откроются перед страховыми компаниями с вступлением в силу закона о внедрении телемедицины? Какие инновационные бизнес - модели станут актуальными в 2018 году?В рамках конференции регуляторы, эксперты фармацевтического, страхового и телекоммуникационного рынков, HR директора коммерческих медицинских центров обсудят перспективы развития доступной и качественной медицины будущего.Регистрация участников по ссылке: http://bc.rbc.ru/2017/dosmed/ Ключевые слова: анонс









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