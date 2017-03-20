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 Главная / Новости медицины и фармации

11.09.2017 12:51

В Москве пройдет конференция «Доступная медицина: время перемен. Инновации, тренды и перспективы»

21 сентября в Марриотт Гранд Отель пройдет конференция «Доступная медицина: время перемен. Инновации, тренды и перспективы».

Мероприятие будет посвящено проекту «Доступная медицина», главная миссия которого - повышение профессионального уровня предоставления медицинских услуг с помощью применения самых инновационных технологий.

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Сегодня уже запущено и активно используется федеральная система мониторинга доступности здравоохранения портала, в разработке которого принимали участие специалисты Министерства здравоохранения РФ и ФАС России.

Доступность медицины — одна из важнейших социальных задач государства в современных условиях и означает возможность получения всеми гражданами страны, вне зависимости от места их проживания, своевременной медицинской помощи на уровне самых инновационных медицинских технологий.

Какие новые требования будут установлены перед частными и государственными медучреждениями? Какие решения будут предприняты по вопросам ценообразования в лекарственной сфере? Какие возможности откроются перед страховыми компаниями с вступлением в силу закона о внедрении телемедицины? Какие инновационные бизнес - модели станут актуальными в 2018 году?

В рамках конференции регуляторы, эксперты фармацевтического, страхового и телекоммуникационного рынков, HR директора коммерческих медицинских центров обсудят перспективы развития доступной и качественной медицины будущего.

Регистрация участников по ссылке: http://bc.rbc.ru/2017/dosmed/

Ключевые слова: анонс


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Госпитальные закупки продемонстрировали рост в первом полугодии

Существенный рост поставок лекарственных средств произошел во втором квартале 2017 года. Так, если в 1 квартале относительно аналогичного периода 2016 года было потрачено на 4% больше, то за период апрель-июнь произошло увеличение стоимостного объема на 47%.

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