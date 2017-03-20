«Фармасинтез» построит в Усолье-Сибирском крупный фармзавод «Фармасинтез-Хими», новое дочернее предприятие «Фармасинтез», займется строительством производства фармацевтических субстанций в моногороде Усолье-Сибирское. Стоимость первой очереди инвестпроекта оценивается в 10 млрд рублей, сообщил



Завод в Усолье сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 га земли. По словам Кейко, благодаря строительству завода будет создано около 2 тыс. рабочих мест, со временем предприятие станет градообразующем в Усолье.



Мощности «Фармасинтеза» сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске и Санкт-Петербурге,



Ключевые слова: строительство «Фармасинтез-Хими», новое дочернее предприятие «Фармасинтез», займется строительством производства фармацевтических субстанций в моногороде Усолье-Сибирское. Стоимость первой очереди инвестпроекта оценивается в 10 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор «Фармасинтеза» Александр Кейко.Завод в Усолье сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 га земли. По словам Кейко, благодаря строительству завода будет создано около 2 тыс. рабочих мест, со временем предприятие станет градообразующем в Усолье.Мощности «Фармасинтеза» сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске и Санкт-Петербурге, начато строительство завода в Тюмени . Компания производит более половины противотуберкулезных препаратов для России и более половины – антиретровирусных препаратов, а также начала выпуск лекарств против онкологических заболеваний.Ключевые слова: Фармасинтез









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«Фармасинтез» построит в Усолье-Сибирском крупный фармзавод Завод в Усолье сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 га земли. По словам гендиректора «Фармасинтеза» Александра Кейко, благодаря строительству завода будет создано около 2 тыс. рабочих мест, со временем предприятие станет градообразующем в Усолье.

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