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Главная / Новости медицины и фармации
11.09.2017 12:17
«Фармасинтез» построит в Усолье-Сибирском крупный фармзавод«Фармасинтез-Хими», новое дочернее предприятие «Фармасинтез», займется строительством производства фармацевтических субстанций в моногороде Усолье-Сибирское. Стоимость первой очереди инвестпроекта оценивается в 10 млрд рублей, сообщил ТАСС генеральный директор «Фармасинтеза» Александр Кейко.
Завод в Усолье сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 га земли. По словам Кейко, благодаря строительству завода будет создано около 2 тыс. рабочих мест, со временем предприятие станет градообразующем в Усолье.
Мощности «Фармасинтеза» сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске и Санкт-Петербурге, начато строительство завода в Тюмени. Компания производит более половины противотуберкулезных препаратов для России и более половины – антиретровирусных препаратов, а также начала выпуск лекарств против онкологических заболеваний.
Ключевые слова: Фармасинтез, строительство
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