Главная / Новости медицины и фармации Вопросы вакцинопрофилактики гриппа и ОРВИ обсудят в Казахстане на Международной научно-практической конференции «Актуальные инфекции Центральной Азии» 14-15 сентября 2017 года в Астане (Казахстан) пройдет значимое событие для евроазиатского пространства - Международная научно-практическая конференция «Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи». Ведущие эксперты обсудят актуальные вопросы инфекционных заболеваний: грипп, ОРВИ и пневмонии; вирусные гепатиты; паразитарные болезни; ВИЧ/СПИД; вакцинопрофилактика и лечение.



В преддверии эпидемиологического сезона особую роль организаторы отводят вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. 15 сентября в 10:40-11:40 в рамках научно-практической конференции состоится симпозиум «Подходы к профилактике гриппа и ОРВИ у разных категорий населения: итоги и перспективы». Модераторами симпозиума выступят главный детский инфекционист Минздрава РФ, директор Научно-исследовательского института детских инфекций России Лобзин Ю.В., директор департамента эпидемиологического мониторинга за инфекционными и паразитарными заболеваниями НПЦСЭЭиМ Казахстан Смагул М. А. и заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент, ученый секретарь ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА» Волжанин В.М.



В научной программе симпозиума прозвучат доклады:



1. Смагул М.А. «Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Республике Казахстан» (Алматы, Казахстан).

2. Лобзин Ю.В., Волжанин В.М. «Влияние вакцинопрофилактики гриппа на показатели заболеваемости среди разных категорий населения. Опыт Российской Федерации» (Санкт-Петербург, Россия).

3. Харит С.М., руководитель отдела иммунопрофилактики НИИ детских инфекций ФМБА. «Опыт применения полимер-субъединичной вакцины против гриппа у детей здоровых и с соматической патологией» (Санкт-Петербург, Россия).

4. Амиреев С.А., д.м.н., профессор, эпидемиолог, академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины Республики Казахстан

«Результаты сравнительного исследования применения вакцин против гриппа у взрослых лиц в Республике Казахстан» (Алматы, Казахстан).



Второе мероприятие, посвященное теме профилактики инфекционных заболеваний, - симпозиум «Вакцинопрофилактика – результаты и перспективы» пройдет 15 сентября в 15.10-16.40 под председательством Амиреева С.А. и Азимбаевой Н.Ю. На симпозиуме выступит д.м.н., профессор, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии ФГУ НИИ «Вакцин и сывороток им. Мечникова Костинов М.П. на тему «Российская практика вакцинопрофилактики гриппа у беременных. Трансплацентарный поствакцинальный иммунитет к вирусу гриппа у новорожденных».



Российская биофармацевтическая компания НПО Петровакс Фарм активно поддерживает научно образовательную деятельность в области популяризации вакцинопрофилактики и выступает главным спонсором Международной научно-практической конференции «Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи».



НПО Петровакс Фарм уже более 10 лет экспортирует лекарственные средства в Казахстан. Препараты компании активно применяются в практическом здравоохранении страны, заслужив доверие врачей и потребителей. Благодаря положительному опыту применения лекарственных средств на территории Республики, объемы поставок продуктов НПО Петровакс Фарм в Казахстан активно увеличиваются, отмечается ежегодный рост продаж оригинального препарата Полиоксидоний® - иммуномодулятора, антиоксиданта, детоксиканта. С 2016 года компания поставляет в Республику Казахстан вакцину для профилактики гриппа Гриппол® плюс, обеспечивая основные потребности населения Республики в вакцинации. В августе 2017г. компания поставила более 2 млн. доз вакцины против гриппа Гриппол® плюс в Казахстан для эпидемиологического сезона 2017-2018 гг.



Более подробная информация о конференции по ссылке http://ipoeasid.ru/?page_id=4016



Ключевые слова: Петровакс 14-15 сентября 2017 года в Астане (Казахстан) пройдет значимое событие для евроазиатского пространства - Международная научно-практическая конференция «Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи». Ведущие эксперты обсудят актуальные вопросы инфекционных заболеваний: грипп, ОРВИ и пневмонии; вирусные гепатиты; паразитарные болезни; ВИЧ/СПИД; вакцинопрофилактика и лечение.В преддверии эпидемиологического сезона особую роль организаторы отводят вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.в рамках научно-практической конференции состоится симпозиум «Подходы к профилактике гриппа и ОРВИ у разных категорий населения: итоги и перспективы». Модераторами симпозиума выступят главный детский инфекционист Минздрава РФ, директор Научно-исследовательского института детских инфекций России, директор департамента эпидемиологического мониторинга за инфекционными и паразитарными заболеваниями НПЦСЭЭиМ Казахстани заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент, ученый секретарь ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА»В научной программе симпозиума прозвучат доклады:1.«Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Республике Казахстан» (Алматы, Казахстан).2., Волжанин В.М. «Влияние вакцинопрофилактики гриппа на показатели заболеваемости среди разных категорий населения. Опыт Российской Федерации» (Санкт-Петербург, Россия).3., руководитель отдела иммунопрофилактики НИИ детских инфекций ФМБА. «Опыт применения полимер-субъединичной вакцины против гриппа у детей здоровых и с соматической патологией» (Санкт-Петербург, Россия).4., д.м.н., профессор, эпидемиолог, академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины Республики Казахстан«Результаты сравнительного исследования применения вакцин против гриппа у взрослых лиц в Республике Казахстан» (Алматы, Казахстан).Второе мероприятие, посвященное теме профилактики инфекционных заболеваний, - симпозиум «Вакцинопрофилактика – результаты и перспективы» пройдетпод председательством Амиреева С.А. и Азимбаевой Н.Ю. На симпозиуме выступит д.м.н., профессор, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии ФГУ НИИ «Вакцин и сывороток им. Мечникована тему «Российская практика вакцинопрофилактики гриппа у беременных. Трансплацентарный поствакцинальный иммунитет к вирусу гриппа у новорожденных».Российская биофармацевтическая компания НПО Петровакс Фарм активно поддерживает научно образовательную деятельность в области популяризации вакцинопрофилактики и выступает главным спонсором Международной научно-практической конференции «Актуальные инфекции Центральной Азии: менеджмент инфекционных болезней на этапе первичной медико-санитарной помощи».НПО Петровакс Фарм уже более 10 лет экспортирует лекарственные средства в Казахстан. Препараты компании активно применяются в практическом здравоохранении страны, заслужив доверие врачей и потребителей. Благодаря положительному опыту применения лекарственных средств на территории Республики, объемы поставок продуктов НПО Петровакс Фарм в Казахстан активно увеличиваются, отмечается ежегодный рост продаж оригинального препарата Полиоксидоний® - иммуномодулятора, антиоксиданта, детоксиканта. С 2016 года компания поставляет в Республику Казахстан вакцину для профилактики гриппа Гриппол® плюс, обеспечивая основные потребности населения Республики в вакцинации. В августе 2017г. компания поставила более 2 млн. доз вакцины против гриппа Гриппол® плюс в Казахстан для эпидемиологического сезона 2017-2018 гг.Ключевые слова: анонс



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