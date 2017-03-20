Главная / Новости медицины и фармации Госпитальные закупки продемонстрировали рост в первом полугодии За шесть месяцев 2017 года для нужд медицинских учреждений было закуплено 434,5 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 108,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на закупку медикаментов было потрачено на 25,3% больше бюджетных средств, в результате чего объём закупленных упаковок возрос на 22,2%, свидетельствуют данные DSM Group.



Аналитики отмечают, что существенный рост поставок лекарственных средств произошел во втором квартале 2017 года. Так, если в 1 квартале относительно аналогичного периода 2016 года было потрачено на 4% больше, то за период апрель-июнь произошло увеличение стоимостного объема на 47%. Аналогичным ростом отмечен и по показателю натурального объема. Таким образом, прирост закупки ЛП для ЛПУ связан с фактическим увеличением упаковок, а не с ростом цен или закупкой более дорогих препаратов



«Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-июне 2017 года составила 249 рублей, что на 2,5% больше, чем во втором квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к увеличению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств. Однако 12 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Тизидон»: в 2017 году цена была на 38,6% ниже, чем в первом полугодии 2016 года», - рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. В первом полугодии 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 76,4% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 2,8% меньше – 73,6%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34% в первые 6 месяцев 2017 года против 33,5% в январе-июне 2016 года.



Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39,9% в первом полугодии 2016 года до 36,8% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,6% от всех закупаемых препаратов, что на 1,3% больше, чем в январе-июне 2016 года.



Ключевые слова: госзакупки За шесть месяцев 2017 года для нужд медицинских учреждений было закуплено 434,5 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 108,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на закупку медикаментов было потрачено на 25,3% больше бюджетных средств, в результате чего объём закупленных упаковок возрос на 22,2%, свидетельствуют данные DSM Group.Аналитики отмечают, что существенный рост поставок лекарственных средств произошел во втором квартале 2017 года. Так, если в 1 квартале относительно аналогичного периода 2016 года было потрачено на 4% больше, то за период апрель-июнь произошло увеличение стоимостного объема на 47%. Аналогичным ростом отмечен и по показателю натурального объема. Таким образом, прирост закупки ЛП для ЛПУ связан с фактическим увеличением упаковок, а не с ростом цен или закупкой более дорогих препаратов«Средневзвешенная цена за одну упаковку лекарственного препарата, закупаемого для нужд ЛПУ, в январе-июне 2017 года составила 249 рублей, что на 2,5% больше, чем во втором квартале 2016 года. Это говорит о небольшой тенденции к увеличению средневзвешенной стоимости одной упаковки лекарственных средств. Однако 12 брендов из ТОП-20 показали уменьшение цены. Максимальное снижение показал бренд «Тизидон»: в 2017 году цена была на 38,6% ниже, чем в первом полугодии 2016 года», - рассказал генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.Традиционно доля отечественных препаратов в натуральном выражении значительно выше, чем в стоимостном. В первом полугодии 2016 года на долю российских лекарственных препаратов приходилось 76,4% приобретенных упаковок, в аналогичном периоде 2017 года на 2,8% меньше – 73,6%. При этом это сопровождалось укреплением позиции отечественных препаратов в стоимостном выражении: 34% в первые 6 месяцев 2017 года против 33,5% в январе-июне 2016 года.Одной из тенденций, которая прослеживалась на протяжении всего 2016 года и продолжилась в 2017 году, стало изменение в структуре закупок лекарственных препаратов доли генериков в сторону увеличения. В стоимостном выражении наблюдалось снижение доли оригинальных препаратов в структуре закупок с 39,9% в первом полугодии 2016 года до 36,8% в 2017 году. При этом в упаковках на оригинальные препараты приходится всего 5,6% от всех закупаемых препаратов, что на 1,3% больше, чем в январе-июне 2016 года.Ключевые слова: DSM Group



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