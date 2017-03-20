Фармрозница: спрос на снотворные в России падает, а цены растут

С 2014 года на российском розничном рынке лекарственных препаратов регистрируется снижение объемов продаж снотворных и седативных средств в натуральном выражении, тогда как в денежном эквиваленте данный сегмент рынка показывает небольшой рост.Так, в январе-июле 2014 года через аптечные сети в России было реализовано 108,4 млн упаковок этих ЛС на сумму порядка 4,1 млрд рублей в ценах конечного потребления. За 7 месяцев 2017 года объемы реализации в натуральном выражении составили лишь 84,3 млн упаковок, в то время как в денежном выражении продажи увеличились до 5 млрд рублей, свидетельствуют данные QuintilesIMS.Наибольшим спросом у потребителей пользуются однокомпонентные снотворные и седативные препараты (57%), среди которых средства на основе экстракта валерианы, экстракта пустырника, мелатонина. Вторыми по популярности стали трехкомпонентные средства с долей на рынке 33% в упаковках. За ними следуют четырехкомпонентные ЛС, занимающие порядка 7% этого сегмента рынка. Также на рынке присутствуют двух-, пяти-, семи- и восьмикомпонентные препараты, суммарно занимающие не более 3% объема продаж в исследуемой группе ЛС.



