Sarepta успешно испытала еще один препарат для лечения мышечной дистрофии Дюшенна

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Главная / Новости медицины и фармации
08.09.2017 13:02
Sarepta успешно испытала еще один препарат для лечения мышечной дистрофии ДюшеннаВ 2016 году компания Sarepta зарегистрировала на территории США первое лекарственное средство против мышечной дистрофии Дюшенна. Теперь фармпроизводитель опубликовал данные клинических исследований I фазы еще одного препарата для лечения этого редкого генетического заболевания – голодирсена (golodirsen), пишет The Pharma Letter.
Экспериментальный голодирсен разработан для применения среди пациентов с лабораторно подтвержденной мутацией гена дистрофина, приводящей к пропуску экзона 53. Одобренный в 2016 году этеплирсен (eteplirsen) предназначен для лечения мышечной дистрофии Дюшенна, вызванной мутацией дистрофина, связанной с пропуском экзона 51.
В первых клинических исследованиях нового препарата приняли участие 25 мальчиков. Целью испытаний была оценка безопасности, переносимости, эффективности и фармакокинетического профиля голодирсена. Препарату удалось достичь первичных и вторичных конечных точек по повышению экспрессии дистрофина.
Мышечная дистрофия Дюшенна – редкое генетическое заболевание, характеризующееся генерализованной мышечной слабостью. Первые симптомы появляются в возрасте 3-5 лет, в основном заболевание наблюдается у мальчиков. До настоящего времени не существовало специфического метода лечения мышечной дистрофии Дюшенна.
Ключевые слова: Sarepta Therapeutics
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