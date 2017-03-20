Индия вернется на российский фармрынок Индия планирует вложить около 100 млн долларов в российское производство нескольких вакцин и биологических препаратов. О возможном возвращении Индии на фармрынок России рассказал



«В настоящий момент мы не представлены на российском рынке, но мы планируем снова начать на нем работать. Он известен нам уже много лет, по опыту Советского Союза, когда мы были крупным игроком на данном рынке. В какой-то момент мы были вынуждены прервать работу из-за экономической ситуации, но сейчас хотим сюда вернуться с новыми инвестициями», — отметил Патель.



Он добавил, что сейчас готовится соглашение о начале производства нескольких вакцин и биопрепаратов на территории России. Когда проект пройдет согласование в контрольных органах, инвестиции индийской стороны составят около 100 млн долларов.



По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2016 года товарооборот России и Индии составил 7,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 5,3 миллиарда, импорт – 2,4 миллиарда долларов.





Ключевые слова: бизнес Индия планирует вложить около 100 млн долларов в российское производство нескольких вакцин и биологических препаратов. О возможном возвращении Индии на фармрынок России рассказал РИА Новости президент Федерации торгово-промышленных палат Республики Индия, руководитель компании Cadila Healthcare Панкадж Патель.«В настоящий момент мы не представлены на российском рынке, но мы планируем снова начать на нем работать. Он известен нам уже много лет, по опыту Советского Союза, когда мы были крупным игроком на данном рынке. В какой-то момент мы были вынуждены прервать работу из-за экономической ситуации, но сейчас хотим сюда вернуться с новыми инвестициями», — отметил Патель.Он добавил, что сейчас готовится соглашение о начале производства нескольких вакцин и биопрепаратов на территории России. Когда проект пройдет согласование в контрольных органах, инвестиции индийской стороны составят около 100 млн долларов.По данным Федеральной таможенной службы РФ, по итогам 2016 года товарооборот России и Индии составил 7,7 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 5,3 миллиарда, импорт – 2,4 миллиарда долларов.Ключевые слова: Индия









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Индия вернется на российский фармрынок Президент Федерации торгово-промышленных палат Индии рассказал о намерении бизнеса страны вернуться на фармрынок России. По его словам, Индия планирует вложить около 100 млн долларов в российское производство нескольких вакцин и биологических препаратов.

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