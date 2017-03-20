В Подмосковье появится завод по производству фармсубстанций Власти Московской области предоставят на бесконкурсной основе ООО «Союзснаб-Здоровье» участок для строительства производства фармацевтических субстанций и биологически активных добавок, сообщает



Как рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, срок реализации проекта по строительству научного центра составляет около двух лет, к 2019 году объект должен быть введен в эксплуатацию.



По информации пресс-службы мининвеста Подмосковья, за годы исследований в области микробиологии, пищевых волокон и ферментов был накоплен достаточно большой объем знаний, позволяющий заняться более подробным изучением этих субстанций и транслировать имеющиеся знания на область фармацевтики. Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики Российской Федерации в целом.





Ключевые слова: Производство Власти Московской области предоставят на бесконкурсной основе ООО «Союзснаб-Здоровье» участок для строительства производства фармацевтических субстанций и биологически активных добавок, сообщает ТАСС Как рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, срок реализации проекта по строительству научного центра составляет около двух лет, к 2019 году объект должен быть введен в эксплуатацию.По информации пресс-службы мининвеста Подмосковья, за годы исследований в области микробиологии, пищевых волокон и ферментов был накоплен достаточно большой объем знаний, позволяющий заняться более подробным изучением этих субстанций и транслировать имеющиеся знания на область фармацевтики. Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики Российской Федерации в целом.Ключевые слова: Московская область









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