В Подмосковье появится завод по производству фармсубстанций

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Главная / Новости медицины и фармации
08.09.2017 10:48
В Подмосковье появится завод по производству фармсубстанцийВласти Московской области предоставят на бесконкурсной основе ООО «Союзснаб-Здоровье» участок для строительства производства фармацевтических субстанций и биологически активных добавок, сообщает ТАСС.
Как рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, срок реализации проекта по строительству научного центра составляет около двух лет, к 2019 году объект должен быть введен в эксплуатацию.
По информации пресс-службы мининвеста Подмосковья, за годы исследований в области микробиологии, пищевых волокон и ферментов был накоплен достаточно большой объем знаний, позволяющий заняться более подробным изучением этих субстанций и транслировать имеющиеся знания на область фармацевтики. Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики Российской Федерации в целом.
Ключевые слова: Московская область, Производство
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