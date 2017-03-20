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 Главная / Новости медицины и фармации

08.09.2017 10:48

В Подмосковье появится завод по производству фармсубстанций

Власти Московской области предоставят на бесконкурсной основе ООО «Союзснаб-Здоровье» участок для строительства производства фармацевтических субстанций и биологически активных добавок, сообщает ТАСС.

Как рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, срок реализации проекта по строительству научного центра составляет около двух лет, к 2019 году объект должен быть введен в эксплуатацию.

По информации пресс-службы мининвеста Подмосковья, за годы исследований в области микробиологии, пищевых волокон и ферментов был накоплен достаточно большой объем знаний, позволяющий заняться более подробным изучением этих субстанций и транслировать имеющиеся знания на область фармацевтики. Реализация проекта окажет благоприятное воздействие не только на экономику Московской области, но и на ситуацию рынка фармацевтики Российской Федерации в целом.


Ключевые слова: Московская область, Производство


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08.09.2017 10:48

В Подмосковье появится завод по производству фармсубстанций

Срок реализации проекта по строительству научного центра составляет около двух лет, к 2019 году объект должен быть введен в эксплуатацию.

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Программа, призванная обеспечить экономию 500 млн долларов, будет внедряться с 2018 года. Одним из ее пунктов является сокращение примерно 3,5 тыс. рабочих позиций. Также будет закрыт завод в штате Айова (США) и исследовательские лаборатории в американском штате Нью-Джерси и Китае.

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