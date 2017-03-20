Около 3500 сотрудников Eli Lilly потеряют работу из-за исследовательских неудач Провал исследовательских программ двух потенциальных блокбастеров разработки Eli Lilly стал причиной принятия мер по сокращения расходов, в результате которых будет уволено около 8% штата компании. Об этом сообщает



Программа, призванная обеспечить экономию 500 млн долларов, будет внедряться с 2018 года. Одним из ее пунктов является сокращение примерно 3,5 тыс. рабочих позиций. Также будет закрыт завод в штате Айова (США) и исследовательские лаборатории в американском штате Нью-Джерси и Китае.



В июле Eli Lilly заявила о том, что выход на рынок США ее потенциального блокбастера,



Еще одна неудача постигла компанию в разработке лекарственного средства против болезни Альцгеймера



Ключевые слова: Провал исследовательских программ двух потенциальных блокбастеров разработки Eli Lilly стал причиной принятия мер по сокращения расходов, в результате которых будет уволено около 8% штата компании. Об этом сообщает Reuters Программа, призванная обеспечить экономию 500 млн долларов, будет внедряться с 2018 года. Одним из ее пунктов является сокращение примерно 3,5 тыс. рабочих позиций. Также будет закрыт завод в штате Айова (США) и исследовательские лаборатории в американском штате Нью-Джерси и Китае.В июле Eli Lilly заявила о том, что выход на рынок США ее потенциального блокбастера, барицитиниба (baricitinib) для лечения ревматоидного артрира, задержан на несколько лет из-за требования FDA предоставить данные дополнительных клинических исследований.Еще одна неудача постигла компанию в разработке лекарственного средства против болезни Альцгеймера соланезумаба (solanezumab). По итогам клинических исследований III фазы, препарат оказался неспособен замедлить развитие дегенеративного заболевания.Ключевые слова: Eli Lilly









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Около 3500 сотрудников Eli Lilly потеряют работу из-за исследовательских неудач Программа, призванная обеспечить экономию 500 млн долларов, будет внедряться с 2018 года. Одним из ее пунктов является сокращение примерно 3,5 тыс. рабочих позиций. Также будет закрыт завод в штате Айова (США) и исследовательские лаборатории в американском штате Нью-Джерси и Китае.

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