Около 3500 сотрудников Eli Lilly потеряют работу из-за исследовательских неудач

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Главная / Новости медицины и фармации
07.09.2017 17:56
Около 3500 сотрудников Eli Lilly потеряют работу из-за исследовательских неудачПровал исследовательских программ двух потенциальных блокбастеров разработки Eli Lilly стал причиной принятия мер по сокращения расходов, в результате которых будет уволено около 8% штата компании. Об этом сообщает Reuters.
Программа, призванная обеспечить экономию 500 млн долларов, будет внедряться с 2018 года. Одним из ее пунктов является сокращение примерно 3,5 тыс. рабочих позиций. Также будет закрыт завод в штате Айова (США) и исследовательские лаборатории в американском штате Нью-Джерси и Китае.
В июле Eli Lilly заявила о том, что выход на рынок США ее потенциального блокбастера, барицитиниба (baricitinib) для лечения ревматоидного артрира, задержан на несколько лет из-за требования FDA предоставить данные дополнительных клинических исследований.
Еще одна неудача постигла компанию в разработке лекарственного средства против болезни Альцгеймера соланезумаба (solanezumab). По итогам клинических исследований III фазы, препарат оказался неспособен замедлить развитие дегенеративного заболевания.
Ключевые слова: Eli Lilly
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