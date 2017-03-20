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Главная / Новости медицины и фармации
07.09.2017 16:39
Конференция «Клинические исследования в России»14-15 ноября 2017 | Отель «InterContinental Moscow Tverskaya»
Скидка - 10 %*
Шестая международная конференция «Клинические исследования в России», организованная Институтом Адама Смита, состоится в Москве, в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya» с 14 по 15 ноября 2017 года.
Как всегда, конференция представит насыщенную программу, в рамках которой выступят ведущие специалисты сектора.
Новые темы в программе 2017 года:
• КИ в новых условиях регулирования ЕАЭС
• Система фармаконадзора компании. Обновление стандарта ICH GCP R2
• Клинические исследования в странах Прибалтики и СНГ. Особенности, возможности, преимущества
• Инновационные стратегии и модели аутсорсинга клинических исследований
• Исследования, инициируемые исследователями (IIS) – российская специфика и действительность
• Управление данными (Data Management) – оценка различных подходов
• Развитие пациент-центрированной модели в секторе клинических исследований
• Клинические и организационные моменты проведения клинических испытаний медицинских изделий. Теория и практика
• Как создать оптимальный бюджет для КИ и многое другое!
Первые подтверждения докладчиков:
• Михаил Самсонов, директор медицинского департамента, Р-Фарм
• Владимир Булатов, медицинский директор, АстраЗенека Россия
• Анатолий Крашенинников, директор, Национальный научный центр фармаконадзора
• Владимир Попов, заведующий лабораторией профессиональной клинической фармакодинамики, НУЗ «Научный клинический центр «РЖД»
• Евгений Куликов, начальник научного управления, доцент кафедры общей врачебной практики и поликлинической терапии, ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
• Наталья Востокова, исполнительный директор, ИФАРМА, и многие другие.
Предварительная программа и детали мероприятия доступны на сайте.
Для получения скидки 10% укажите код AS1125MREM при регистрации http://www.clinical-trials-russia.com/AS1125MREMhru.
Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Шахмуратовой по тел. +7 495 2324060, доб. 31008 или пишите на эл. адрес i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com
* Внимание: скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.
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