Конференция «Клинические исследования в России»

Скидка - 10 %*

Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Шахмуратовой по тел. +7 495 2324060, доб. 31008 или пишите на эл. адрес

i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

* Внимание: скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.