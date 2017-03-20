MSD провела первую в этом году сделку по покупке фармразработчика Американский фармгигант MSD заявил о приобретении немецкой компании Rigontec, специализирующейся на разработке таргетной терапии, информирует



В портфеле Rigontec находится экспериментальный противоопухолевый препарат RGT100, проходящий в настоящее время клинические исследования I фазы. RGT100 специфичен к гену 1, индуцируемому ретиноевой кислотой (RIG-I). Данный подход считается крайне перспективном в сфере иммунотерапии рака, так как позволяет активизировать противоопухолевый иммунитет в краткосрочной и долгосрочной перспективе.



Rigontec была образована в 2014 году как дочернее предприятие Боннского университета. За три года бизнес собрал около 30 млн долларов от различных инвестиционных фондов. Именно Rigontec первой предложила использовать RIG-I в борьбе с онкопатологиями.



Ключевые слова: слияния и поглощения Американский фармгигант MSD заявил о приобретении немецкой компании Rigontec, специализирующейся на разработке таргетной терапии, информирует The Pharma Letter . Стоимость сделки может достигнуть 600 млн долларов.В портфеле Rigontec находится экспериментальный противоопухолевый препарат RGT100, проходящий в настоящее время клинические исследования I фазы. RGT100 специфичен к гену 1, индуцируемому ретиноевой кислотой (RIG-I). Данный подход считается крайне перспективном в сфере иммунотерапии рака, так как позволяет активизировать противоопухолевый иммунитет в краткосрочной и долгосрочной перспективе.Rigontec была образована в 2014 году как дочернее предприятие Боннского университета. За три года бизнес собрал около 30 млн долларов от различных инвестиционных фондов. Именно Rigontec первой предложила использовать RIG-I в борьбе с онкопатологиями.Ключевые слова: MSD









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MSD провела первую в этом году сделку по покупке фармразработчика Американский фармгигант MSD заявил о приобретении немецкой компании Rigontec, специализирующейся на разработке таргетной терапии. Стоимость сделки может достигнуть 600 млн долларов.

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