MSD провела первую в этом году сделку по покупке фармразработчика

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Главная / Новости медицины и фармации
07.09.2017 16:06
MSD провела первую в этом году сделку по покупке фармразработчикаАмериканский фармгигант MSD заявил о приобретении немецкой компании Rigontec, специализирующейся на разработке таргетной терапии, информирует The Pharma Letter. Стоимость сделки может достигнуть 600 млн долларов.
В портфеле Rigontec находится экспериментальный противоопухолевый препарат RGT100, проходящий в настоящее время клинические исследования I фазы. RGT100 специфичен к гену 1, индуцируемому ретиноевой кислотой (RIG-I). Данный подход считается крайне перспективном в сфере иммунотерапии рака, так как позволяет активизировать противоопухолевый иммунитет в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Rigontec была образована в 2014 году как дочернее предприятие Боннского университета. За три года бизнес собрал около 30 млн долларов от различных инвестиционных фондов. Именно Rigontec первой предложила использовать RIG-I в борьбе с онкопатологиями.
Ключевые слова: MSD, слияния и поглощения
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