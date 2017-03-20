Минздрав: время общения врача и пациента будет увеличено благодаря оптимизации работы

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Главная / Новости медицины и фармации
07.09.2017 14:43
Минздрав: время общения врача и пациента будет увеличено благодаря оптимизации работыМинистерство здравоохранения РФ принимает меры для увеличения времени, которое врач уделяет непосредственному общению с пациентом, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди указанных мер – внедрение информационных технологий, автоматизация документооборота, перераспределение функций между врачом и средним медперсоналом.
В ведомстве напомнили, что утвержденные в 2016 году типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом, адресованы не врачу практического звена или пациенту. Они необходимы организаторам здравоохранения для проведения соответствующих расчетов. «Врач должен уделять пациенту столько времени, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья», - подчеркивают в Минздраве.
Речь в первую очередь идет об участковых терапевтах, врачах общей практики, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах, акушер-гинекологах. Утвержденные нормы были сформированы на основании проведенных Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения впервые за несколько десятков лет хронометрических исследований. Данные нормы превышают ранее действовавшие в Советском Союзе, а также больше средних норм, установленных во многих других государствах, например, в Великобритании, Испании, Германии, Швейцарии.
Ключевые слова: Минздрав
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