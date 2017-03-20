Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Пользуетесь ли вы интернетом на работе?





  

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?


Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Реклама


 Главная / Новости медицины и фармации

07.09.2017 14:43

Минздрав: время общения врача и пациента будет увеличено благодаря оптимизации работы

Министерство здравоохранения РФ принимает меры для увеличения времени, которое врач уделяет непосредственному общению с пациентом, сообщили в пресс-службе ведомства. Среди указанных мер – внедрение информационных технологий, автоматизация документооборота, перераспределение функций между врачом и средним медперсоналом.

В ведомстве напомнили, что утвержденные в 2016 году типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом, адресованы не врачу практического звена или пациенту. Они необходимы организаторам здравоохранения для проведения соответствующих расчетов. «Врач должен уделять пациенту столько времени, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья», - подчеркивают в Минздраве.

Речь в первую очередь идет об участковых терапевтах, врачах общей практики, неврологах, оториноларингологах, офтальмологах, акушер-гинекологах. Утвержденные нормы были сформированы на основании проведенных Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения впервые за несколько десятков лет хронометрических исследований. Данные нормы превышают ранее действовавшие в Советском Союзе, а также больше средних норм, установленных во многих других государствах, например, в Великобритании, Испании, Германии, Швейцарии.



Ключевые слова: Минздрав


Последние новости

07.09.2017 14:43

Минздрав: время общения врача и пациента будет увеличено благодаря оптимизации работы

Утвержденные в 2016 году типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом, адресованы не врачу практического звена или пациенту. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что врач должен уделять пациенту столько времени, сколько необходимо с учетом состояния его здоровья.

07.09.2017 12:59

Моноклональное тело разработки AstraZeneca и Amgen снижает частоту развития обострений астмы на 61-77%

Результаты клинических исследований IIb фазы PATHWAY продемонстрировали эффективность тезепелумаба в снижении числа обострений астмы у пациентов с тяжелой и неконтролируемой формой заболевания.  Тезепелумаб является первым моноклональным антителом из класса ингибиторов иммунного цитокина - тимического стромального лимфопоэтина (TSLP).

07.09.2017 11:52

Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратами

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в ЖНВЛП 60 новых МНН, две позиции из перечня были исключены, таким образом перечень ЖНВЛП увеличился на 58 позиций. Также в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы.

07.09.2017 11:04

Российско-японский фонд купит долю в «Р-Фарм»

Приобретение доли в фармкомпании «Р-Фарм» станет первой инвестицией совместного фонда РФПИ и Японского банка международного сотрудничества. Соглашение о создании фонда было подписано РФПИ и JBIC сегодня, 7 сентября. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, объем фонда составит 1 млрд долларов.

06.09.2017 17:36

Реальное число случаев внутрибольничных инфекций в РФ превосходит официальные данные

Внутрибольничные инфекции в России регистрируются редко, но это не означает, что их нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1


Подписка

ONLINE

Реклама



Для смартфона


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакци!

Дизайн сайта @pixeljacks