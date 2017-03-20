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Главная / Новости медицины и фармации
07.09.2017 12:59
Моноклональное тело разработки AstraZeneca и Amgen снижает частоту развития обострений астмы на 61-77%Результаты клинических исследований IIb фазы PATHWAY продемонстрировали эффективность тезепелумаба (tezepelumab) в снижении числа обострений астмы у пациентов с тяжелой и неконтролируемой формой заболевания. Данные КИ опубликованы в пресс-релизе компаний AstraZeneca и Amgen, а также журнале New England Journal of Medicine.
Тезепелумаб является первым моноклональным антителом из класса ингибиторов иммунного цитокина - тимического стромального лимфопоэтина (TSLP). В группах приема тезепелумаба (70 мг, 210 мг или 280 мг) ежегодный показатель обострений составил 0,26, 0,19 и 0,22 соответственно для каждой дозировки, показатель в группе плацебо равнялся 0,56. Таким образом, частота развития обострений в группах экспериментальной терапии была на 61%, 71% и 66% ниже в зависимости от дозировки.
Согласно дизайну клинических исследований, экспериментальное средство в дозировках 70 мг и 210 мг вводилось каждые 4 недели, а в дозировке 280 мг – раз в две недели. Из-за нежелательных явлений досрочно завершили клинические исследования 2 пациента, получавшие 210 мг тезепелумаба, 3 пациента, получавшие 280 мг препарата, и 1 пациент из контрольной группы.
Ключевые слова: астма, клинические исследования, AstraZeneca, Amgen
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