Моноклональное тело разработки AstraZeneca и Amgen снижает частоту развития обострений астмы на 61-77% Результаты клинических исследований IIb фазы PATHWAY продемонстрировали эффективность тезепелумаба (tezepelumab) в снижении числа обострений астмы у пациентов с тяжелой и неконтролируемой формой заболевания. Данные КИ опубликованы в



Тезепелумаб является первым моноклональным антителом из класса ингибиторов иммунного цитокина - тимического стромального лимфопоэтина (TSLP). В группах приема тезепелумаба (70 мг, 210 мг или 280 мг) ежегодный показатель обострений составил 0,26, 0,19 и 0,22 соответственно для каждой дозировки, показатель в группе плацебо равнялся 0,56. Таким образом, частота развития обострений в группах экспериментальной терапии была на 61%, 71% и 66% ниже в зависимости от дозировки.



Согласно дизайну клинических исследований, экспериментальное средство в дозировках 70 мг и 210 мг вводилось каждые 4 недели, а в дозировке 280 мг – раз в две недели. Из-за нежелательных явлений досрочно завершили клинические исследования 2 пациента, получавшие 210 мг тезепелумаба, 3 пациента, получавшие 280 мг препарата, и 1 пациент из контрольной группы.



Ключевые слова: клинические исследования, AstraZeneca, Amgen Результаты клинических исследований IIb фазы PATHWAY продемонстрировали эффективность тезепелумаба (tezepelumab) в снижении числа обострений астмы у пациентов с тяжелой и неконтролируемой формой заболевания. Данные КИ опубликованы в пресс-релизе компаний AstraZeneca и Amgen, а также журнале New England Journal of Medicine Тезепелумаб является первым моноклональным антителом из класса ингибиторов иммунного цитокина - тимического стромального лимфопоэтина (TSLP). В группах приема тезепелумаба (70 мг, 210 мг или 280 мг) ежегодный показатель обострений составил 0,26, 0,19 и 0,22 соответственно для каждой дозировки, показатель в группе плацебо равнялся 0,56. Таким образом, частота развития обострений в группах экспериментальной терапии была на 61%, 71% и 66% ниже в зависимости от дозировки.Согласно дизайну клинических исследований, экспериментальное средство в дозировках 70 мг и 210 мг вводилось каждые 4 недели, а в дозировке 280 мг – раз в две недели. Из-за нежелательных явлений досрочно завершили клинические исследования 2 пациента, получавшие 210 мг тезепелумаба, 3 пациента, получавшие 280 мг препарата, и 1 пациент из контрольной группы.Ключевые слова: астма









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Моноклональное тело разработки AstraZeneca и Amgen снижает частоту развития обострений астмы на 61-77% Результаты клинических исследований IIb фазы PATHWAY продемонстрировали эффективность тезепелумаба в снижении числа обострений астмы у пациентов с тяжелой и неконтролируемой формой заболевания. Тезепелумаб является первым моноклональным антителом из класса ингибиторов иммунного цитокина - тимического стромального лимфопоэтина (TSLP).

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