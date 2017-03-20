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 Главная / Новости медицины и фармации

07.09.2017 12:59

Моноклональное тело разработки AstraZeneca и Amgen снижает частоту развития обострений астмы на 61-77%

Результаты клинических исследований IIb фазы PATHWAY продемонстрировали эффективность тезепелумаба (tezepelumab) в снижении числа обострений астмы у пациентов с тяжелой и неконтролируемой формой заболевания. Данные КИ опубликованы в пресс-релизе компаний AstraZeneca и Amgen, а также журнале New England Journal of Medicine.

Тезепелумаб является первым моноклональным антителом из класса ингибиторов иммунного цитокина - тимического стромального лимфопоэтина (TSLP). В группах приема тезепелумаба (70 мг, 210 мг или 280 мг) ежегодный показатель обострений составил 0,26, 0,19 и 0,22 соответственно для каждой дозировки, показатель в группе плацебо равнялся 0,56. Таким образом, частота развития обострений в группах экспериментальной терапии была на 61%, 71% и 66% ниже в зависимости от дозировки.

Согласно дизайну клинических исследований, экспериментальное средство в дозировках 70 мг и 210 мг вводилось каждые 4 недели, а в дозировке 280 мг – раз в две недели. Из-за нежелательных явлений досрочно завершили клинические исследования 2 пациента, получавшие 210 мг тезепелумаба, 3 пациента, получавшие 280 мг препарата, и 1 пациент из контрольной группы.

Ключевые слова: астма, клинические исследования, AstraZeneca, Amgen


Последние новости

07.09.2017 12:59

Моноклональное тело разработки AstraZeneca и Amgen снижает частоту развития обострений астмы на 61-77%

Результаты клинических исследований IIb фазы PATHWAY продемонстрировали эффективность тезепелумаба в снижении числа обострений астмы у пациентов с тяжелой и неконтролируемой формой заболевания.  Тезепелумаб является первым моноклональным антителом из класса ингибиторов иммунного цитокина - тимического стромального лимфопоэтина (TSLP).

07.09.2017 11:52

Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратами

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в ЖНВЛП 60 новых МНН, две позиции из перечня были исключены, таким образом перечень ЖНВЛП увеличился на 58 позиций. Также в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы.

07.09.2017 11:04

Российско-японский фонд купит долю в «Р-Фарм»

Приобретение доли в фармкомпании «Р-Фарм» станет первой инвестицией совместного фонда РФПИ и Японского банка международного сотрудничества. Соглашение о создании фонда было подписано РФПИ и JBIC сегодня, 7 сентября. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, объем фонда составит 1 млрд долларов.

06.09.2017 17:36

Реальное число случаев внутрибольничных инфекций в РФ превосходит официальные данные

Внутрибольничные инфекции в России регистрируются редко, но это не означает, что их нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

06.09.2017 16:37

Мурашко: с 2018 года система маркировки лекарств станет обязательной

Глава Росздравнадзора подчеркнул, что система маркировки позволит сократить число контрольных мероприятий, так как каждый сможет с помощью смартфона убедиться в легальности поступления препарата. Процесс внедрения маркировки лекарств должен завершиться к 1 января 2019 года.

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