Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратами

07.09.2017 11:52
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Реклама
|
Главная / Новости медицины и фармации
07.09.2017 11:52
Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратамиКомиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в ЖНВЛП 60 новых МНН, две позиции из перечня были исключены. Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина на заседании комиссии.
«По нашим итогам: нами одобрено решение о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций международных непатентованных наименований (МНН)… и восьми новых лекарственных форм. И исключены две позиции из перечня ЖНВЛП, то есть, таким образом, у нас 58 новых МНН», — приводит РИА Новости слова Максимкиной.
Она добавила, что в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы. «Дополнительно в перечень семи высокозатратных нозологий – три международных непатентованных наименования добавляются… И в дополнительный минимальный ассортимент — три международных непатентованных наименования», — пояснила она.
Ключевые слова: ЖНВЛП
Последние новости