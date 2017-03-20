Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратами Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в ЖНВЛП 60 новых МНН, две позиции из перечня были исключены. Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина на заседании комиссии.



«По нашим итогам: нами одобрено решение о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций международных непатентованных наименований (МНН)… и восьми новых лекарственных форм. И исключены две позиции из перечня ЖНВЛП, то есть, таким образом, у нас 58 новых МНН», — приводит



Она добавила, что в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы. «Дополнительно в перечень семи высокозатратных нозологий – три международных непатентованных наименования добавляются… И в дополнительный минимальный ассортимент — три международных непатентованных наименования», — пояснила она.





Ключевые слова: Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в ЖНВЛП 60 новых МНН, две позиции из перечня были исключены. Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина на заседании комиссии.«По нашим итогам: нами одобрено решение о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций международных непатентованных наименований (МНН)… и восьми новых лекарственных форм. И исключены две позиции из перечня ЖНВЛП, то есть, таким образом, у нас 58 новых МНН», — приводит РИА Новости слова Максимкиной.Она добавила, что в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы. «Дополнительно в перечень семи высокозатратных нозологий – три международных непатентованных наименования добавляются… И в дополнительный минимальный ассортимент — три международных непатентованных наименования», — пояснила она.Ключевые слова: ЖНВЛП









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Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратами Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в ЖНВЛП 60 новых МНН, две позиции из перечня были исключены, таким образом перечень ЖНВЛП увеличился на 58 позиций. Также в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы.

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