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 Главная / Новости медицины и фармации

07.09.2017 11:52

Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратами

Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов одобрила включение в ЖНВЛП 60 новых МНН, две позиции из перечня были исключены. Об этом сообщила глава департамента лекарственного обеспечения министерства Елена Максимкина на заседании комиссии.

«По нашим итогам: нами одобрено решение о включении в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 60 дополнительных позиций международных непатентованных наименований (МНН)… и восьми новых лекарственных форм. И исключены две позиции из перечня ЖНВЛП, то есть, таким образом, у нас 58 новых МНН», — приводит РИА Новости слова Максимкиной.

Она добавила, что в перечень Обеспечения необходимыми лекарственными средствами было рекомендовано к включению 25 дополнительных позиций и две новые лекарственные формы. «Дополнительно в перечень семи высокозатратных нозологий – три международных непатентованных наименования добавляются… И в дополнительный минимальный ассортимент — три международных непатентованных наименования», — пояснила она.


Ключевые слова: ЖНВЛП


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07.09.2017 11:52

Перечень ЖНВЛП пополнился 58 новыми препаратами

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