Российско-японский фонд купит долю в «Р-Фарм» Совместный фонд РФПИ и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) планируют приобрести долю в фармкомпании «Р-Фарм» Алексея Репика. Это первая инвестиция российско-японского фонда, сообщает



Соглашение о создании фонда было подписано РФПИ и JBIC сегодня, 7 сентября. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, объем фонда составит 1 млрд долларов. Как заявил владелец «Р-Фарма» Алексей Репик РБК, договоренности с компанией Mitsui предусматривают, что новые соглашения и сделки «Р-Фарм» может заключать на тех же условиях, что и с ней.



«Мы бы не хотели, чтобы это была большая инвестиция. Для нас появление фонда — знак качества для компании. Плюс возможности реализовать наши международные амбиции. Мы бы не хотели забирать много денег из фонда», — сказал Репик.



Он уточнил, что сделка по покупке Mitsui доли в «Р-Фарме» примерно за 200 млн долларов будет закрыта до конца сентября. Использует ли компания свой опцион на увеличение своей доли в «Р-Фарме» до 20%, Репик не уточнил.



Ключевые слова: JBIC, Р-Фарм Совместный фонд РФПИ и Японский банк международного сотрудничества (JBIC) планируют приобрести долю в фармкомпании «Р-Фарм» Алексея Репика. Это первая инвестиция российско-японского фонда, сообщает РБК Соглашение о создании фонда было подписано РФПИ и JBIC сегодня, 7 сентября. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, объем фонда составит 1 млрд долларов. Как заявил владелец «Р-Фарма» Алексей Репик РБК, договоренности с компанией Mitsui предусматривают, что новые соглашения и сделки «Р-Фарм» может заключать на тех же условиях, что и с ней.«Мы бы не хотели, чтобы это была большая инвестиция. Для нас появление фонда — знак качества для компании. Плюс возможности реализовать наши международные амбиции. Мы бы не хотели забирать много денег из фонда», — сказал Репик.Он уточнил, что сделка по покупке Mitsui доли в «Р-Фарме» примерно за 200 млн долларов будет закрыта до конца сентября. Использует ли компания свой опцион на увеличение своей доли в «Р-Фарме» до 20%, Репик не уточнил.Ключевые слова: РФПИ









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Российско-японский фонд купит долю в «Р-Фарм» Приобретение доли в фармкомпании «Р-Фарм» станет первой инвестицией совместного фонда РФПИ и Японского банка международного сотрудничества. Соглашение о создании фонда было подписано РФПИ и JBIC сегодня, 7 сентября. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, объем фонда составит 1 млрд долларов.

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