Реальное число случаев внутрибольничных инфекций в РФ превосходит официальные данные

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Главная / Новости медицины и фармации
06.09.2017 17:36
Реальное число случаев внутрибольничных инфекций в РФ превосходит официальные данныеВнутрибольничные инфекции в России регистрируются редко, но это не означает, что их нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС. Она подчеркнула, что у ряда медицинских учреждений уже есть позитивный опыт в контроле распространения внутрибольничных инфекций, поэтому теперь необходимо его тиражировать.
«Отсутствие фактически регистрации инфекций, которые связаны оказанием медицинской помощи, в России. И это не свидетельство того, что все хорошо, это - скрывающаяся часть огромного айсберга», - сказала Попова, добавив, что в других странах, где уровень медицинской помощи отличается от российского, регистрируется «на два порядка больше инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».
Глава Роспотребнадзора напомнила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования : «когда есть четкая отлаженная система внутреннего контроля для учреждений за безопасностью, когда выясняются все узкие места, когда есть точки и контроль за дезинфекцией и за сменой дезинфекционных препаратов, за режимами стерилизации и режимами обработки».
Ключевые слова: Роспотребнадзор, Анна Попова, внутрибольничные инфекции
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