Реальное число случаев внутрибольничных инфекций в РФ превосходит официальные данные Внутрибольничные инфекции в России регистрируются редко, но это не означает, что их нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет



«Отсутствие фактически регистрации инфекций, которые связаны оказанием медицинской помощи, в России. И это не свидетельство того, что все хорошо, это - скрывающаяся часть огромного айсберга», - сказала Попова, добавив, что в других странах, где уровень медицинской помощи отличается от российского, регистрируется «на два порядка больше инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».



Глава Роспотребнадзора напомнила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования : «когда есть четкая отлаженная система внутреннего контроля для учреждений за безопасностью, когда выясняются все узкие места, когда есть точки и контроль за дезинфекцией и за сменой дезинфекционных препаратов, за режимами стерилизации и режимами обработки».



Ключевые слова: Анна Попова, внутрибольничные инфекции Внутрибольничные инфекции в России регистрируются редко, но это не означает, что их нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), пишет ТАСС . Она подчеркнула, что у ряда медицинских учреждений уже есть позитивный опыт в контроле распространения внутрибольничных инфекций, поэтому теперь необходимо его тиражировать.«Отсутствие фактически регистрации инфекций, которые связаны оказанием медицинской помощи, в России. И это не свидетельство того, что все хорошо, это - скрывающаяся часть огромного айсберга», - сказала Попова, добавив, что в других странах, где уровень медицинской помощи отличается от российского, регистрируется «на два порядка больше инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи».Глава Роспотребнадзора напомнила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования : «когда есть четкая отлаженная система внутреннего контроля для учреждений за безопасностью, когда выясняются все узкие места, когда есть точки и контроль за дезинфекцией и за сменой дезинфекционных препаратов, за режимами стерилизации и режимами обработки».Ключевые слова: Роспотребнадзор









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Реальное число случаев внутрибольничных инфекций в РФ превосходит официальные данные Внутрибольничные инфекции в России регистрируются редко, но это не означает, что их нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она напомнила, что внутрибольничные инфекции не возникают там, где четко соблюдаются санитарно-гигиенические требования.

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